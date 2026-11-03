به گزارش خبرنگار مهر استان البرز امروز شاهد ورود ۱۳ پیکر مطهر شهدای گمنام است. این مراسم که در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود، با حضور گسترده مردم و گروه‌های تشریفاتی نظامی، نمادی از پیوند میان ملت و شهدای گمنام خواهد بود.

ورود پیکرهای مطهر و آماده‌سازی آیینی

سردار سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر از جزئیات ورود این شهدا خبر داد. وی گفت: امروز بعد از ظهر، پیکر ۱۳ شهید گمنام از معراج شهدای تهران به اداره کل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس در شهرک جهان‌نما منتقل می‌شود. این پیکرهای مطهر طبق آیینی خاص بر روی خودروهای حامل، آماده‌سازی و گل‌آرایی می‌شوند تا برای استقبال مردم آماده گردند.

جزئیات مسیر و زمان مراسم استقبال

سردار ادیبی با ارائه جزئیات دقیق مراسم استقبال از سوی مردم، تصریح کرد: مراسم استقبال از این ۱۳ شهید والا مقام، ساعت ۲۰:۰۰ امشب (سه‌شنبه ۱۲ آبان) در قالب تجمعات شبانه در شهر کرج برگزار خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، حرکت این مراسم از منطقه دهقان (ویلای اول) آغاز شده و تا سمت سپاه کرج ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مسیر، گروه‌های رزم‌نوازان نظامی و گروه‌های تشریفاتی نظامی همراه با اقشار مختلف مردم، از این ۱۳ شهید گمنام استقبال خواهند کرد.

پیام مقاومت در ایام شهادت حضرت زهرا (س)

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز در پایان با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: برگزاری این مراسم در این ایام، جلوه‌ای از پیوند میان مظلومیت اهل‌بیت (ع) و حماسه مقاومت ملت ایران است. ما امیدواریم حضور پرشور مردم در این مسیر، پیام ایستادگی و ثبات قدم ملت در برابر دشمنان را به گوش جهانیان برساند.