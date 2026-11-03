به گزارش خبرنگار مهر، علی شبانی از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی در شهر فال و پنج روستای شهرستان مهر خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت انتقال و توزیع آب، بهبود شرایط بهره‌برداری و ارتقای پایداری شبکه آبرسانی منطقه اجرا شده است.

وی با تشریح جزئیات این طرح‌ها ادامه داد: مجتمع آبرسانی فال علاوه بر این شهر، پنج روستای چاه خالوها، حاجی، خواجه مراد، چاه محمد حاجی و ده‌بالا دهنو را نیز تحت پوشش دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس با اشاره به عملیات لوله‌گذاری در این منطقه افزود: در بخش نخست، یک‌هزار متر لوله پلی‌اتیلن با اقطار ۲۰۰ تا ۳۵۵ میلی‌متر خریداری و اجرا شده است.

شبانی ادامه داد: همچنین یک‌هزار و ۴۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن با قطر ۱۱۰ میلی‌متر برای توسعه و اصلاح شبکه توزیع تأمین شده که یک‌هزار متر آن توسط شرکت آبفا و ۴۰۰ متر با مشارکت مردم تهیه شده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی و کارگذاری این میزان لوله با مشارکت شهرداری انجام شده است، گفت: این همکاری با نظارت شرکت آب و فاضلاب صورت گرفته و ظرفیت مشارکت مدیریت شهری و مردم را در اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه خدمات عمومی نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس همچنین از اجرای اقدامات تکمیلی برای بهبود شرایط بهره‌برداری از تأسیسات آبرسانی خبر داد و بیان کرد: بازگشایی جاده دسترسی به تأسیسات با مشارکت شهرداری و صنایع مستقر در شهرستان انجام شد و تعویض لوله پشت پمپ و جایگزینی الکتروپمپ نیز در دستور کار قرار گرفت.

شبانی خاطرنشان کرد: تأمین بخشی از ماشین‌آلات مورد نیاز برای اجرای این عملیات نیز با همکاری صنایع مستقر در منطقه انجام شده است.