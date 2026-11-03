به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی رویدادهای گردشگری پاییز همدان بر ضرورت تقویت تعاملات بین بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی در توسعه گردشگری شهری و روستایی تاکید کرد و با اشاره به جایگاه برجسته استان همدان در تولید محصولاتی همچون گندم، جو، سیب‌زمینی، سیر، گردو، انگور و سایر محصولات زراعی و باغی اظهار کرد: مزارع، باغ‌ها، آیین‌های سنتی تولید، جشنواره‌های فصلی برداشت و غذاهای بومی می‌توانند به جاذبه‌های نوین و جذابی برای گردشگران تبدیل شوند.

وی افزود: توسعه گردشگری کشاورزی علاوه بر ارائه تجربه‌ای متفاوت به گردشگران زمینه افزایش درآمد بهره‌ برداران، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان و زنان روستایی، توسعه بازار فروش محصولات و پیشگیری از مهاجرت روستائیان را به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان شناسایی مناطق مستعد روستایی، حمایت از راه‌اندازی مجموعه‌های گردشگری کشاورزی، برگزاری جشنواره‌های فصلی و توانمندسازی بهره‌برداران را از الزامات کلیدی برای تحقق این اهداف دانست.

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل سازمان جهاد کشاورزی برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: استان همدان این پتانسیل را دارد که در کنار برخورداری از جایگاه ممتاز در تولید محصولات کشاورزی به یکی از مقاصد اصلی و جذاب گردشگری کشاورزی در سطح کشور مبدل شود.