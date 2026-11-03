به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جانی دپ بالاخره از احتمال بازگشت به نقش‌ جک اسپارو (جک گنجیشکه) در «دزدان دریایی کارائیب ۶» خبر داد.

بازیگر نامزد اسکار در مصاحبه‌ای جدید که در تور مطبوعاتی «ابنزر» انجام داده‌است، خبر بازگشتش در لباس دزدان دریایی را تأئید نکرد، اما گفت هرگز درخواست دوست و تهیه‌کننده این مجموعه، یعنی جری بروکهایمر را رد نخواهد کرد.

دپ در پاسخ به سوالی درباره حضورش در قسمت بعدی این مجموعه گفت: اگر اوضاع دقیقاً همان طوری باشد که باید باشد، اگر قرار باشد فرنچایز «دزدان دریایی کارائیب» به اوج برسد در آن صورت واقعا می خواهم مشارکت داشته باشم، تا این کار با حال بهتری به انجام برسد. من برای هر کاری با بروکهایمر همکاری خواهم کرد. مهم نیست چه کاری ... اگر جری باشد، به او اعتماد دارم. ما دوستی عمیقی داریم.

بروکهایمر تابستان سال پیش خبر داد که با دپ درباره فیلم جدید «دزدان دریایی کارائیب» صحبت کرده است و خوش‌بینی خودش را برای بازگشت جک اسپارو ابراز کرد و گفت: اگر او از نحوه نگارش این نقش خوشش بیاید، فکر می‌کنم این کار را انجام خواهد داد. همانطور که همه ما می‌دانیم، همه چیز به آنچه روی کاغذ است بستگی دارد ... ما هنوز روی فیلمنامه کار می‌کنیم. می‌خواهیم آن را بسازیم. فقط باید فیلمنامه مناسب را پیدا کنیم. هنوز کاملاً به آنجا نرسیده‌ایم، اما نزدیک هستیم.

دپ از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ در پنج فیلم «دزدان دریایی کارائیب» بازی کرد که هر یک از آنها بیش از ۶۵۰ میلیون دلار در گیشه جهانی فروش داشتند. «صندوقچه مرد مرده» در سال ۲۰۰۶ و «سوار بر امواج ناشناخته» در سال ۲۰۱۱ هر ۲ از مرز یک میلیارد دلار عبور کردند. آینده او برای این سریال که دیزنی سازنده‌اش است، پس از آن مبهم شد که دادگاهش علیه امبر هرد در سال ۲۰۲۲ به اتهام افترا برگزار شد.

دپ این ماه با فیلم «ابنزر» که توسط پارامونت حمایت می‌شود، بازگشت هالیوودی خود را آغاز می‌کند.

ساخته شدن ششمین فیلم «دزدان دریایی کارائیب» مدت زیادی است که مطرح است و از تابستان ۲۰۲۰ دیزنی مراحل اولیه شکل دادن به ۲ فیلم «دزدان دریایی کارائیب» را شروع کرد که شامل یک بازسازی با بازی مارگو رابی در نقش اصلی و ساخت فیلم ششم از مجموعه اصلی بود. اما مارگو رابی سال ۲۰۲۲ فاش کرد دیزنی علاقه‌ای به فیلمی با محوریت زنان ندارد. بروکهایمر هم ۲ سال بعد خبر داد که جف ناتانسون، فیلمنامه‌نویس «مردان مرده قصه نمی‌گویند» سال ۲۰۱۷، برای نوشتن «دزدان دریایی کارائیب ۶» انتخاب شده است.

بروکهایمر در زمان نوشتن فیلمنامه ناتانسون گفت: او کارش را خوب انجام داده است. او یک پرده سوم فوق‌العاده دارد. ما فقط باید پرده اول و دوم را روتوش کنیم و بعد به آنجا خواهیم رسید. اما او یک پرده سوم عالی نوشته است.

بروکهایمر از همان زمان به صورت تلویحی از تلاش برای بازگرداندن دپ خبر داد و گفت: من او را دوست دارم. او یک دوست خوب است. او یک هنرمند شگفت‌انگیز با ظاهری منحصر به فرد است. او کاپیتان جک را خلق کرد. این روی کاغذ نبود، او کمی شبیه پپه لو پیو و کیت ریچاردز بود.

این تفسیر او از جک اسپارو بود.

برادران وارنر پس از شکست دپ در سال ۲۰۲۰ علیه روزنامه سان، از او خواستند که از «جانوران شگفت‌انگیز: اسرار دامبلدور» خارج شود و در نهایت دنباله فیلم با بازی مدس میکلسن به جای وی ساخته شد.

دادگاه دوم با محوریت دپ سال ۲۰۲۲ در آمریکا برگزار شد و نتیجه این دادگاه بیشتر به نفع دپ بود، زیرا هیئت منصفه در نهایت حکم داد که هرد در مقاله، دپ را بدنام کرده است.

حضور دپ در نقش اصلی فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» در مجموع ۴.۵ میلیارد دلار فروش در سینماهای جهان را رقم زده است.