به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، هفدهمین رویداد «جمعه های تئاتر شهر» با برگزاری یک نشست تخصصی در حوزه واکاوی جهان نمایشی زنده یاد اکبر رادی و رونمایی از کتاب «صبح دی ماه و عطر بهار نارنج» به نویسندگی ندا ثابتی ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه پانزدهم آبان ۱۴۰۵ در تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار می شود.

در این مراسم سعیده آجربندیان مدرس و پژوهشگر تئاتر، غلامحسین دولت آبادی مدرس و پژوهشگر تئاتر و هومن بنائی منتقد و پژوهشگر تئاتر به واکاوی ابعاد گوناگون این کتاب و پیوند آن با میراث دراماتیک اکبر رادی خواهند پرداخت.

در ادامه برنامه ضمن خوانش بخش هایی از نمایشنامه «صبح دی ماه و عطر بهار نارنج» توسط محسن متین وفا، یادداشتی از محمدخراط زاده آستیم تهیه کننده و کارگردان سینما نیز پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

در توضیحات تکمیلی این پروژه آمده است:

«صبح دی ماه و عطر بهار نارنج» نمایشنامه‌ای پژوهشی دراماتیک، پیرامون آثار زنده یاد استاد اکبر رادی به شمار می‌رود که به همت «انتشارات آماره» روانه‌ بازار نشر شده است.

از سوی دیگر نوشتن درباره نویسنده‌ای دیگر جزو کارهایی سخت و پیچیده است؛ چرا که نه تنها درباره خود نویسنده و آثارش بایستی تحقیق کرد، بلکه تا جایی که امکان دارد بایستی به دنیای کشف و درک درونی نویسنده نزدیک شد. نوشتن درباره بخشی از احوالات درونی و وقایع بیرونی نویسنده‌ای که خود عمری در حال خلق و کشف کاراکترهایش بوده است، شبیه رفتن به سرزمینی غریب ولی جذاب است.

هفدهمین رویداد «جمعه های تئاتر شهر» ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه پانزدهم آبان در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود علاقه مندان به این نشست رایگان است.

ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جنبی مجموعه تئاتر شهر است که طی آن برنامه هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.