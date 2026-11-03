به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لیبراسیون، اعتراضات دانشجویی و دانش آموزی در فرانسه طی امروز با مسدود شدن ورودی مراکز آموزشی و دبیرستان ها در چندین شهر از جمله پاریس، لیون، تولوز، رن و مون پلیه ادامه یافت.

بر اساس این گزارش، دانشجویان در پاریس در ادامه موج اعتراضات داخلی این کشور ورودی ساختمان تاریخی دانشگاه سوربن را مسدود کردند. همچنین اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه با فراخوان برگزاری اعتراضات در دانشگاه ها، خواهان گسترش تجمعات و مسدودسازی مراکز آموزش عالی شده است.

در پاریس، تجمع دانشجویان مقابل چند مرکز آموزشی برگزار شد و نیروهای پلیس نیز مداخله کردند. در شهرهای دیگر نیز دانش آموزان با قرار دادن موانع در مقابل مدارس، فعالیت های آموزشی را مختل کردند. در لیون ورودی دبیرستان آمپر، در رن ورودی دبیرستان برکینی مسدود و در تولوز نیز تلاش هایی برای مسدود کردن ورودی یک دبیرستان صورت گرفت.

همزمان پلیس پاریس از برگزاری تجمع بزرگی در ساعت ۱۴ به وقت محلی خبر داده و شمار شرکت کنندگان احتمالی را بین ۱۵ تا ۳۰ هزار نفر برآورد کرده اند. از سوی دیگر، وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است که از ۱۷ اکتبر تاکنون ۴۹۱۴ نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده اند.