به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز ریاست دوره‌ای لتونی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که ریگا باید در دوره یک‌ماهه ریاست خود، خط‌مشی سنجیده و سازنده‌ای در پیش بگیرد.

زاخارووا با انتقاد از مواضع لتونی در قبال بحران اوکراین گفت این کشور به‌عنوان یکی از حامیان کی‌یف، مسئولیت مستقیم در طولانی شدن درگیری‌ها را دارد.

وی افزود روسیه به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، قاطعانه با هرگونه اقدام و حمله علیه منافع خود مقابله خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین اظهارات نمایندگان لتونی درباره اولویت‌های این کشور در دوره ریاست شورای امنیت را نشانه تلاش ریگا برای استفاده از ظرفیت این نهاد بین‌المللی در راستای منافع خود دانست.

لتونی از اول نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آبان ۱۴۰۵) برای نخستین بار ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را برعهده گرفته و این مسئولیت را تا پایان ماه نوامبر (۹ آذر ۱۴۰۵) ادامه می‌دهد. ریاست شورا به‌صورت ماهانه و بر اساس ترتیب الفبایی نام انگلیسی کشورهای عضو می‌چرخد. وزارت خارجه لتونی حمایت از اوکراین، دفاع از حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل و بررسی چالش‌های امنیتی نوظهور را از اولویت‌های خود در این دوره اعلام کرده است.