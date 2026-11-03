به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: چطور می‌شود که افزایش حقوق کارگران و کارمندان موجب ایجاد تورم می‌شود، اما افزایش حقوق هیئت‌مدیره‌ها تورم‌زا نیست؟ باید در این نگاه تجدیدنظر کنید.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس با اشاره به ضرورت توسعه بنادر شمال کشور گفت: این جنگ نشان داد که باید در زمینه افزایش ظرفیت بنادر شمال کشور اقدامات اساسی انجام شود تا اینچه‌برون، امیرآباد و استان‌های شمالی به توسعه پایدار دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه ناوگان شمال کشور متعلق به ۴۰ سال گذشته است، افزود: وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهند. همچنین لازم است ظرفیت اینچه‌برون افزایش یابد.

در ادامه، حمیدرضا حاجی‌بابایی که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده درباره وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع نیروهای شرکتی از معاون اداری و استخدامی رئیس‌جمهور پیگیری شد و رفیع‌زاده اعلام کرد که این کار در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون وضعیت حدود ۲۵۰ هزار نفر بررسی شده و این روند همچنان ادامه دارد. امیدواریم از ماه آینده حقوق این نیروها به‌صورت مستقیم پرداخت شود.