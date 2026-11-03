به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی صبح سه‌شنبه در آیین نواختن زنگ استکبارستیزی در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد اظهار کرد: هرچند نواختن این زنگ جنبه نمادین دارد، اما دانش‌آموزان، معلمان و آحاد جامعه نشان داده‌اند که در مسیر استکبارستیزی مصمم‌تر از گذشته ایستاده‌اند.

وی با اشاره به آشکارتر شدن چهره واقعی استکبار جهانی برای نسل جوان افزود: دانش‌آموزان با تکیه بر علم، اندیشه و معرفت می‌توانند مفهوم واقعی استکبارستیزی را به جهانیان نشان دهند.

دهستانی با بیان اینکه برنامه‌های گرامیداشت ۱۳ آبان امسال با حال و هوای متفاوتی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها به‌صورت هماهنگ و باشکوه در مدارس و شهرستان‌های استان یزد برگزار خواهد شد.