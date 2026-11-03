به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور صبح سه شنبه در جریان حضور در مرکز آموزش محمد رسول‌الله (ص) خراسان جنوبی و در جمع کارکنان، فراگیران و سربازان وظیفه، بر نقش محوری پلیس در تأمین امنیت و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی و مرزبانی، به‌ویژه ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، اظهار کرد: خود را مدیون رهنمودهای ولایت فقیه و خون پاک شهدا می‌دانم و به خدمت در مجموعه انتظامی افتخار می‌کنم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به جایگاه خدمت در لباس مقدس انتظامی افزود: این لباس، لباس خدمت به مردم و تأمین امنیت و آرامش جامعه است و جوانانی که در این مسیر گام برداشته‌اند، از توفیق خدمت در سنگر دفاع از امنیت و ارزش‌های انقلاب اسلامی برخوردارند.

رضایی با اشاره به ایام فاطمیه و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) بیان کرد: آن حضرت از ما عمل به تکلیف و بندگی خداوند را می‌خواهد و باید در زندگی و رفتار خود مسیری را دنبال کنیم که موجب رضایت ایشان باشد.

وی انقلاب اسلامی را بسترساز ظهور حضرت حجت (عج) دانست و گفت: همه ما باید نسبت به وظایف خود آگاه باشیم و در هر جایگاهی که قرار داریم، از نظام، ارزش‌های انقلاب اسلامی و راه پرفتوح شهدا حفاظت کنیم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین بر ضرورت تقویت بنیه معنوی و جسمانی جوانان تأکید کرد و با اشاره به سیره رزمندگان دوران دفاع مقدس، دائم‌الوضو بودن را از عوامل تقویت معنویت دانست.

رضایی رعایت حقوق دیگران، شناخت منکرات و پرهیز از آن‌ها و اهتمام به انجام معروف‌ها را از دیگر ضرورت‌های زندگی فردی و اجتماعی برشمرد.

وی در ادامه با تجلیل از مقام شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: عنوان سرباز ولایت با اخلاص، دشمن‌شناسی و ایمان در وجود شهید سلیمانی تجلی یافت و جوانان نیز می‌توانند با برخورداری از اخلاص و بصیرت، در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن گام بردارند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با تقدیر از فرمانده، مسئولان، مدیران و مربیان مرکز آموزش محمد رسول‌الله (ص) خراسان جنوبی، نظم، انضباط و تبعیت فراگیران این مرکز را شایسته تقدیر دانست و برای آنان در مسیر خدمت و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی آرزوی موفقیت کرد.