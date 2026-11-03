به گزارش خبرنگار مهر، جواد طاری‌بخش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین جشنواره رسانه‌ای «قاب صحنه» با حمایت و همراهی معاونت هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و با هدف تقویت پیوند میان رسانه‌ها و هنرهای نمایشی، حمایت از تولید محتوای تخصصی و برجسته‌سازی نقش فعالان رسانه‌ای در معرفی آثار مرتبط با حوزه تئاتر برگزار می‌شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی افزود: در همین راستا، سیدحبیب قاآنی به‌عنوان دبیر نخستین جشنواره رسانه‌ای «قاب صحنه» منصوب شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تعامل میان رسانه و تئاتر گفت: رسانه‌ها علاوه بر نقش اطلاع‌رسانی، در معرفی آثار نمایشی، گسترش نقد و تحلیل و ایجاد ارتباط مؤثر میان هنرمندان و مخاطبان نقش مهمی دارند و برگزاری این جشنواره فرصتی برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های رسانه‌ای استان در حوزه هنرهای نمایشی است.

در ادامه همچنین سیدحبیب قاآنی، دبیر جشنواره رسانه‌ای «قاب صحنه»، با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد بیان کرد: آثار رسانه‌ای در قالب گزارش، گفت‌وگو، یادداشت، نقد و تحلیل، تولیدات چندرسانه‌ای و عکس تئاتر دریافت و از سوی هیئت داوران ارزیابی خواهند شد.

دبیر جشنواره رسانه‌ای «قاب صحنه» افزود: برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه‌ای «قاب صحنه» هم‌زمان با مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر خراسان رضوی معرفی و تقدیر می‌شوند. جزئیات شرکت در جشنواره، نحوه ارسال آثار و زمان‌بندی آن نیز به‌زودی از طریق فراخوان رسمی اعلام خواهد شد.