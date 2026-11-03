به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه چهلمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور، میزبانی از دانشجویان و قرآن‌پژوهان را افتخاری برای دانشگاه بین‌المللی قم دانست و گفت: قم شهر علم، اندیشه، قرآن، تفسیر و اهل‌بیت(ع) است و دانشگاه بین‌المللی قم نیز در چنین بستری شکل گرفته است.

شریفی با اشاره به حضور ۵۱۵ دانشجو در مرحله نهایی جشنواره در هفت بخش، از تلاش مسئولان و فعالان فرهنگی دانشگاه برای برگزاری این رویداد قدردانی کرد و افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی حاصل همکاری مجموعه‌ای از دست‌اندرکاران است و امید می‌رود ثمره آن، قرار گرفتن نام برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در شمار دلدادگان قرآن و اهل‌بیت(ع) باشد.

رئیس دانشگاه قم، فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها را برخوردار از پشتوانه‌ای عمیق دانست و اظهار کرد: این فعالیت‌ها به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا شکل گرفته است.

وی افزود: انس دانشجویان با قرآن و اهل‌بیت(ع) در روزگاری که جهان با بحران معنا روبه‌روست، مایه افتخار نظام دانشگاهی کشور است.

دستاوردهای فرهنگی دانشگاه‌ها باید روایت شود

شریفی با اشاره به ضرورت بازتاب جنبه‌های مثبت و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، تصریح کرد: در کنار پرداختن به آسیب‌های فضای دانشگاهی، باید خوبی‌ها و دستاوردهای این محیط نیز دیده و روایت شود. حضور دانشجویان در برنامه‌های قرآنی و جشنواره‌هایی مانند این رویداد، بیانگر ظرفیت فرهنگی و معنوی دانشگاه‌های کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر جهت‌گیری علوم در مسیر اهداف انسانی، خاطرنشان کرد: علوم طبیعی و انسانی هنگامی می‌توانند در خدمت پیشرفت و تعالی انسان قرار گیرند که در راستای اهداف الهی و انسانی به کار گرفته شوند.

رئیس ستاد برگزاری جشنواره، دانشجویان قرآن‌پژوه را در تحقق این هدف مسئول دانست و گفت: امید می‌رود جشنواره‌هایی از این دست، زمینه‌ساز اسلامی و قرآنی شدن علوم و گسترش نگاه قرآنی در عرصه‌های علمی باشند.

شریفی همچنین بر ضرورت بنیان‌گذاری علوم انسانی بر پایه معارف قرآن کریم تأکید کرد و تحقق این امر را نیازمند حضور دانشجویانی دانست که با قرآن مأنوس و با معارف آن آشنا هستند.

قرآن‌پژوهان در عرصه استکبارستیزی پیشگام باشند

وی با اشاره به فرارسیدن روز ۱۳ آبان و ایام استکبارستیزی، مواجهه با فرهنگ سکولار و استکباری را از عرصه‌های این مبارزه برشمرد و اظهار کرد: انتظار می‌رود قرآن‌پژوهان در این مسیر همواره پیشگام باشند.

رئیس دانشگاه قم در پایان ابراز امیدواری کرد: شرکت‌کنندگان در جشنواره، زندگی و اندیشه خود را بر پایه آموزه‌های قرآن کریم سامان دهند و به مروجان معارف قرآنی در سراسر جهان تبدیل شوند.