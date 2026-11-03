به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر روان‌سازی عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل بار بررسی شد و تعدادی از نمایندگان دیدگاه‌های خود را درباره مشکلات و راهکارهای بهبود وضعیت ترانزیت کشور مطرح کردند.

ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و واگذاری امور غیرحاکمیتی مرز بازرگان به بخش خصوصی

شهین جهانگیری با اشاره به اهمیت ترانزیت در تأمین منابع ارزی و کالاهای مورد نیاز کشور، گفت: سازوکار قانونی پیش‌بینی‌شده در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای تصمیم‌گیری درباره مقررات اقتصادی، عملکرد کندی دارد و در بسیاری از موارد، تصمیم‌ها زمانی اتخاذ می‌شوند که دیگر امکان حل مشکل وجود ندارد.

وی همچنین کمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات در گذرگاه‌های مرزی را از عوامل اصلی شکل‌گیری صف‌های طولانی کامیون‌ها دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی آمادگی دارند هزینه تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز را بر عهده بگیرند.

نماینده مردم میاندوآب با اشاره به تجربه ترکیه پیشنهاد کرد امور غیرحاکمیتی، تأمین تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های مرز بازرگان با الگوبرداری از این کشور به اتاق بازرگانی واگذار شود تا خدمات‌رسانی به ناوگان ترانزیتی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام گیرد.

لزوم تقویت ستاد گذر و هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرزها

حسین محمدزاده با اشاره به مشکلات دیرینه گذرگاه‌های مرزی گفت: ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مستقر در مرزها، تشکیل ستاد گذر را پیش‌بینی کرده است و باید جایگاه و کارکرد این ستاد تقویت شود.

وی با انتقاد از واگذاری مقطعی مسئولیت مدیریت مرزها به دستگاه‌های مختلف افزود: مدیریت مرزها نباید به‌صورت بخشی دنبال شود، بلکه لازم است همه دستگاه‌های مسئول با یک سازوکار هماهنگ فعالیت کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به تجربه همکاری دستگاه‌ها در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، خاطرنشان کرد: مدیریت هماهنگ و هوشمندانه در آن شرایط نتایج مثبتی به همراه داشت و تخلیه سریع بنادر جنوبی نیز از نمونه‌های آن بود. امروز نیز دیپلماسی اقتصادی و حمل‌ونقل از مهم‌ترین موضوعات پیش روی کشور است.

انتقاد از سرگردانی ۹ هزار کامیون در مرز بازرگان

عمر علیپور اقدم با اشاره به افزایش حدود چهاربرابری حجم ترانزیت در مرز بازرگان در پی بروز بحران در بنادر جنوبی گفت: در حال حاضر حدود ۹ هزار کامیون پشت این مرز سرگردان هستند و طرف ترکیه‌ای برخلاف ظرفیت معمول این گذرگاه، تنها روزانه حدود ۲۰۰ کامیون را پذیرش می‌کند.

نماینده مردم ماکو در مجلس افزود: در شرایط عادی روزانه حدود ۲ هزار کامیون از این مرز تردد می‌کردند و طرف ترکیه‌ای وعده داده بود ظرفیت پذیرش را به ۵۰۰ کامیون در روز برساند، اما این وعده تاکنون به‌درستی محقق نشده است.

وی خواستار بهبود شرایط مرزی شد و تأکید کرد که مرز بازرگان باید به فرصتی برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت مرزنشینان تبدیل شود، نه عاملی برای ایجاد مشکلات بیشتر.

لزوم حذف مقررات زائد و پاسخگویی دولت درباره کندی ترخیص کالا پس از جنگ

مجتبی یوسفی با اشاره به نقش ترانزیت در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود افزایش سرعت ترخیص کالا در دوران جنگ، روند انجام این امور پس از پایان جنگ با کندی مواجه شده است.

وی گفت: میزان ترخیص کالا و حمل‌ونقل در جنگ ۴۰ روزه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافت که این موضوع حاصل حذف برخی مقررات دست‌وپاگیر و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های مسئول و فعالان حوزه حمل‌ونقل بود.

نماینده مردم اهواز در مجلس با انتقاد از تداوم مقررات قدیمی در حوزه حمل‌ونقل و تحویل سوخت به کامیون‌داران، خواستار توضیح دولت درباره عملکرد کمیته حذف مقررات زائد و میزان اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط شد.

یوسفی همچنین نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی و امور خارجه را از مشکلات حوزه ترانزیت دانست و تأکید کرد: دولت باید با هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و حمل‌ونقل، موانع ترخیص کالا را برطرف کند و به مشکلات معیشتی رانندگان و ضرورت نوسازی ناوگان نیز توجه داشته باشد.