احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر از محدودیت در تأمین و توزیع کارنه تیر برای کامیون‌های تجاری کشور خبر داد و گفت: کوتاهی اتاق بازرگانی ایران در پرداخت تعهدات مالی خود به سازمان بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (IRU) طی سال‌های گذشته، موجب کاهش موجودی کارنه تیر در کشور و ایجاد اختلال در روند حمل‌ونقل بین‌المللی شده است.

وی افزود: کارنه تیر یک سند گمرکی است که با هدف تسهیل عبور کالا از گمرکات و انجام حمل‌ونقل بین‌المللی طراحی شده است. در ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مؤسسه ضامن، تأمین‌کننده و توزیع‌کننده کارنه تیر فعالیت می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران بیان کرد: متأسفانه اتاق بازرگانی ایران طی سال‌های گذشته تعهدات مالی خود را در قبال سازمان بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (IRU) انجام نداده و در پرداخت به موقع تعهدات مالی خود کوتاهی کرده است. این مسئله موجب شده موجودی کارنه تیر در کشور به‌شدت محدود شود و با توجه به شرایط فعلی، تأمین و دریافت حواله‌های جدید نیز با دشواری زیادی همراه باشد.

سهمیه‌بندی کارنه تیر موجب توقف کامیون‌ها در مرزها می‌شود

وی با تأکید بر ضرورت ورود دولت برای حل این مشکل تصریح کرد: لازم است دولت و بانک مرکزی از نظر تأمین منابع مالی برای حل این مسئله ورود کنند. از سوی دیگر، اتاق بازرگانی ایران نیز باید پاسخگو باشد که چرا طی سال‌های گذشته مدیریت مناسبی در این زمینه نداشته و اجازه داده است وضعیت تأمین کارنه تیر به شرایط فعلی برسد.

ملک‌زاده با اشاره به سهمیه‌بندی کارنه تیر برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی اظهار کرد: در حال حاضر، شرکت‌هایی که مصرف‌کننده کارنه تیر هستند و کامیون‌های خود را برای بارگیری اعزام می‌کنند، با محدودیت در دریافت این سند مواجه‌اند؛ به‌طوری‌که روزانه تنها یک یا دو برگ کارنه تیر به آن‌ها تحویل داده می‌شود.

وی یادآور شد: این محدودیت موجب ایجاد ایستایی کامیون‌ها در داخل کشور و در مبادی مرزی شده است. در گذشته، توزیع کارنه تیر با چنین محدودیتی همراه نبود و شرکت‌ها می‌توانستند متناسب با نیاز خود، هر تعداد کارنه تیر که لازم داشتند خریداری کنند، اما اکنون سهمیه‌بندی ایجادشده مانع از تأمین به‌موقع این اسناد شده و در عمل امکان حرکت برخی کامیون‌ها را مختل کرده است.

کمبود کارنه تیر، هزینه صادرات و واردات را افزایش می‌دهد

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران بیان کرد: کامیون‌هایی که بدون کارنه تیر حرکت می‌کنند، برای عبور از مرز، به‌عنوان مثال در مرز ترکیه، ناچارند از سیستم‌های ترانزیتی این کشور استفاده کنند. این روش در برخی موارد هزینه‌های بسیار بیشتری نسبت به استفاده از کارنه تیر به شرکت‌های حمل‌ونقل تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در نهایت به بالا رفتن بهای تمام‌شده کالاهای صادراتی و وارداتی کشور منجر می‌شود و آثار این محدودیت تنها به شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان کامیون محدود نمی‌ماند، بلکه هزینه تجارت خارجی کشور را نیز افزایش می‌دهد.

ملک‌زاده در پایان با اشاره به پیگیری‌های یک‌ساله انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران برای رفع مشکل تأمین کارنه تیر خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده طی یک سال اخیر، این مشکل همچنان پابرجاست و متأسفانه تاکنون پاسخ روشنی درباره منشأ مشکل و دلایل تداوم محدودیت در تأمین و توزیع کارنه تیر دریافت نکرده‌ایم.