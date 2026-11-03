به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، «آیلت کرویزر» نظامی زن سابق رژیم صهیونیستی که در ساختار سخنگوی ارتش این رژیم فعالیت می‌کرد، اذعان کرد که شخصا در تغییر و تنظیم جزئیاتی که به رسانه‌ها منتقل می‌شد مشارکت داشته است.

وی گفت اطلاعات در ساختار سخنگوی ارتش نه صرفا به عنوان واقعیت‌هایی که باید همان‌گونه که رخ داده‌اند به افکار عمومی منتقل شوند، بلکه به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف رسانه‌ای ارتش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کرویزر که به تازگی سخنگوی سازمان اسرائیلی «شکستن سکوت» شده است، در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که تجربه او در واحد سخنگوی ارتش نشان داد این ساختار چگونه بر تصویری که از واقعیت میدانی غزه و کرانه باختری به جامعه منتقل می‌شود، کنترل دارد.

وی گفت از نزدیک شاهد بوده که چگونه حقیقت بر اساس اهداف رسانه‌ای، تغییر یا گزینش می‌شد. وی افزود که واحد سخنگوی ارتش در عمل بیشتر شبیه یک مجموعه روابط عمومی رفتار می‌کرد تا نهادی که خود را موظف به ارائه واقعیت‌ها به افکار عمومی بداند.

کرویزر درباره پیشینه خود نیز توضیح داد که در جامعه حریدی بزرگ شده و به دلیل شرایط مذهبی از خدمت نظامی معاف بوده است، اما حدود سه سال پیش و در جریان جنگ، تصمیم گرفت معافیت خود را لغو کرده و به ارتش بپیوندد.

وی گفت در آن زمان تصور می‌کرد با ورود به ارتش در حال مشارکت در دفاع از «اسرائیل» است، اما هرگز پیش‌بینی نمی‌کرد که تجربه خدمت نظامی، او را در نهایت به سازمان «شکستن سکوت» برساند؛ سازمانی که شهادت نظامیان سابق درباره عملکرد و جنایات نظامیان ارتش در اراضی اشغالی فلسطین را منتشر می‌کند.

این نظامی سابق در تشریح سیاست رسانه‌ای ارتش گفت نوع پیام بر اساس مخاطب تغییر می‌کرد. به گفته وی، در برابر جامعه اسرائیلی، هدف اصلی حفظ و تقویت اعتماد عمومی به ارتش بود و «حق مردم برای دانستن» در جایگاه ثانویه قرار داشت.

کرویزر افزود اطلاعات مربوط به عملیات نظامی به گونه‌ای در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرفت که اعتماد به ساختار نظامی آسیب نبیند، حتی اگر این امر به معنای حذف یا تغییر بخشی از واقعیت باشد.

به گفته وی، در ارتباط با مخاطبان بین‌المللی نیز هدف اصلی، کسب و گسترش مشروعیت برای عملیات ارتش بود. کرویزر تاکید کرد در هر دو حالت، حقیقت تحت تاثیر هدف رسانه‌ای قرار می‌گرفت و در داخل برای حفظ اعتماد به ارتش و در خارج برای مشروع جلوه دادن عملیات نظامی نمایش داده می شد.

وی سپس به یکی از مهم‌ترین بخش‌های تجربه خود اشاره کرد و گفت: «در دوران خدمتم، جزئیاتی را که به رسانه‌ها منتقل می‌شد، دستکاری کردم و دیدم چگونه واژه «خرابکار» حتی به فلسطینیان بی‌گناه نسبت داده می‌شود.»

کرویزر گفت بیانیه‌های نظامی متناسب با مخاطب و هدف مورد نظر تنظیم می‌شدند و اطلاعات همیشه در شکل اصلی خود در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گرفت.

این نظامی سابق همچنین درباره نحوه تنظیم اخبار مربوط به حملات پرتلفات گفت که آموخته بود چگونه خبر کشته شدن ده‌ها نفر در یک حمله را تهیه کرده و سپس به صورت خودکار جمله‌ای درباره «تأسف از آسیب به افراد غیر درگیر» به آن اضافه کند.

وی گفت این عبارت به تدریج به بخشی ثابت و تکراری از بیانیه‌ها تبدیل شده بود. کرویزر تاکید کرد این شیوه یک مورد استثنایی نبود، بلکه به بخشی از روند روزمره فعالیت رسانه‌ای در واحد سخنگوی ارتش تبدیل شده بود.

وی همچنین از تناقض میان باورهای شخصی خود و وظایفی که در ارتش انجام می‌داد، سخن گفت و اظهار داشت: «من هیچ‌ وقت در سکوت کردن در برابر ظلم خوب نبودم، اما اینجا خودم را در شرایطی دیدم که باید برای آن روابط عمومی انجام می‌دادم.»

به گفته کرویزر، تجربه حضور در این واحد نگاه او را به ارتش تغییر داد و موجب شد به این نتیجه برسد که بخشی از وظیفه‌اش نه اطلاع‌رسانی، بلکه مدیریت افکار عمومی و توجیه اقدامات نظامی بوده است.

سازمان «شکستن سکوت»؛ سازمانی اسرائیلی است که سال ۲۰۰۴ از سوی گروهی از نظامیان سابق فعال در الخلیل تاسیس شد و به جمع‌آوری و انتشار شهادت نظامیان درباره عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین می‌پردازد. این سازمان روایت‌هایی درباره برخورد با فلسطینیان، تخریب اموال، محدودیت‌های اعمال‌ شده بر زندگی ساکنان و دیگر اقدامات نظامی منتشر می‌کند و اعلام کرده است شهادت‌های دریافتی را پیش از انتشار بررسی و با دیگر اطلاعات مقایسه می‌کند.