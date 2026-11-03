به گزارش خبرنگار مهر، قاسمی ده‌چشمه، رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، با تشریح برنامه‌های خود در این مسئولیت، بر تقویت جایگاه نظارتی و قضایی این سازمان، توسعه اقدامات پیشگیرانه و برخورد متناسب با تخلفات و جرائم نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: واکنش سازمان قضایی به تخلفات باید حکیمانه، منصفانه و قاطعانه باشد تا ضمن صیانت از حقوق مردم، بازدارندگی لازم نیز ایجاد شود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از حضور مسئولان قضایی، لشکری و کشوری، یاد و خاطره شهدای اسلام و وطن، به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر و رهبر شهید انقلاب را گرامی داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های خود برای اداره سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز اظهار کرد: مسیری را که طی هفت سال گذشته در غرب استان تهران دنبال کردیم، با یاری خداوند در استان البرز نیز ادامه خواهیم داد.

تحکیم جایگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح

رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، تحکیم جایگاه این سازمان به‌عنوان مرجع تأثیرگذار در عدالت کیفری استان را نخستین هدف خود دانست و افزود: سازمان قضایی علاوه بر نقش قضایی، باید به‌عنوان نهادی مرجع و تعیین‌کننده در نظارت، ممیزی، مشورت و تطبیق اقدامات با قانون، همراهی مسئولانه‌ای با نیروهای مسلح داشته باشد.

قاسمی ده‌چشمه با بیان اینکه برای تحقق این اهداف نیازی به اقدامات دور از دسترس و ابزارهای پیچیده نیست، تصریح کرد: کافی است اعتبار، جایگاه مهم، اختیارات و ظرفیت‌های قانونی سازمان قضایی نیروهای مسلح را به‌درستی بشناسیم و در میدان عمل به منصه ظهور برسانیم.

وی در تشریح برنامه‌های خود به دو دسته اقدامات کنشی و واکنشی اشاره کرد و گفت: بخش نخست برنامه‌ها بر اقدامات پیشگیرانه، ظرفیت‌ساز و ایجابی متمرکز است؛ موضوعی که سازمان قضایی نیروهای مسلح در میان نهادهای درون و برون قوه‌ای فعال در حوزه پیشگیری از جرم، از ظرفیت قابل توجهی در آن برخوردار است.

رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز ادامه داد: برگزاری کلاس‌های مدون و متعدد آگاه‌سازی، جلسات راهگشا و کارگشا و نشست‌های حل اختلاف در سطوح مختلف برای نیروهای مسلح، مجموعه حقوقی، ضابطان و سلسله‌مراتب فرماندهی، از جمله اقداماتی است که در این حوزه دنبال می‌شود.

قاسمی ده‌چشمه با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشینی افزود: این برنامه‌ها با هدف رفع عوامل جرم‌زا و جلوگیری از تحقق جرم انجام می‌شوند و تلاش خواهیم کرد همین رویکرد را در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز نیز با جدیت دنبال کنیم.

برخورد با سوءاستفاده از قدرت و جایگاه نظامی

وی بخش دوم برنامه‌های خود را اقدامات واکنشی و پسینی و استفاده از ابزار قانونی مجازات در پاسخ به جرائم عنوان کرد و با تشریح دو دسته از تخلفات و جرائم مورد توجه سازمان قضایی گفت: دسته نخست مربوط به مواردی است که یک نیروی نظامی، انتظامی یا اطلاعاتی، اقتدار و قدرتی را که قانون برای صیانت از کشور، مردم و نظام در اختیار او قرار داده است، به ابزاری برای اعمال قدرت ناروا، غیرقانونی یا مغرضانه و خدای ناکرده ظلم به مردم و نهادهای عمومی و دولتی تبدیل کند.

رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز تأکید کرد: هرچند این موارد معدود هستند، اما سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌عنوان یک مرجع قضایی وظیفه دارد در چنین پرونده‌هایی به‌درستی ورود کند و تمام توان خود را برای مقابله با ظلم و زور به کار بگیرد.

صیانت از حرمت لباس و جایگاه نیروهای مسلح

قاسمی ده‌چشمه دومین دسته از مواردی را که سازمان قضایی به آن ورود خواهد کرد، اقداماتی دانست که موجب خدشه‌دار شدن حیثیت، حرمت لباس و جایگاه نیروهای مسلح می‌شود.

وی افزود: اگر مأموری با استفاده از موقعیت و جایگاه خود مرتکب اقدامی شود که حرمت لباس و شأن مسئولیتش را مخدوش کند، سازمان قضایی نیروهای مسلح در این زمینه نیز ورود خواهد کرد و پاسخ قانونی لازم را خواهد داد.

وی با بیان اینکه این دو دسته اقدامات با آرمان‌های ارزشمند نیروهای مسلح کشور در تعارض است، خاطرنشان کرد: سازمان قضایی در چنین مواردی به‌عنوان پاسدار آرمان‌های نیروهای مسلح ورود می‌کند و واکنش متناسب نشان خواهد داد.

واکنش قضایی باید حکیمانه، منصفانه و قاطعانه باشد

رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز سه ویژگی را برای واکنش این سازمان در برابر تخلفات و جرائم برشمرد و گفت: واکنش سازمان قضایی باید نخست حکیمانه باشد و ظرافت‌های خاص خود را داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که واقعیت‌های میدان و شرایط نیروی متهم در آن مورد توجه قرار گیرد.

قاسمی ده‌چشمه با تأکید بر ضرورت رعایت انصاف در رسیدگی‌ها بیان کرد: دومین ویژگی واکنش سازمان، منصفانه بودن آن است؛ چراکه انصاف جوهره کار قضایی محسوب می‌شود.

وی سومین ویژگی را قاطعیت دانست و افزود: برخوردها باید به شکلی باشد که بازدارندگی ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که افراد در آستانه ارتکاب جرم در بسیاری از موارد از اقدام خود منصرف شوند و در موارد دیگر نیز ارزش‌گذاری کیفری و پاسخ متناسب صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: برخورد قاطع با مخدوش کردن جایگاه و حرمت لباس نیروهای مسلح، موجب صیانت از شأن و جایگاه رفیع این لباس و مسئولیتی خواهد شد که آسیب دیده است.

رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز در پایان با تأکید بر اینکه برنامه‌های اعلام‌شده باید در عمل محقق شوند، گفت: امیدوارم از جمله کسانی باشیم که مشی و رویکرد خود را با عملکردمان نشان می‌دهیم و این برنامه‌ها در حد حرف باقی نماند تا در پیشگاه خداوند، وجدان خود، مردم و مسئولانی که این مسئولیت را به ما سپرده‌اند، سربلند باشیم.

قاسمی ده‌چشمه با قدردانی از حمایت‌های رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، همکاری ضابطان و سلسله‌مراتب فرماندهی را برای پیشبرد اهداف این مجموعه ضروری دانست و از مجموعه دادگستری کل استان البرز، به‌ویژه رئیس‌کل دادگستری استان، حسین فاضلی هریکندی، برای میزبانی این مراسم قدردانی کرد.

وی همچنین از خدمات رئیس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، عباسی، تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه‌های قضایی و نیروهای مسلح، جایگاه دستگاه عدلیه در استان بیش از پیش حفظ و تقویت شود.