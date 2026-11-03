به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم-کنسرت «ارباب حلقه‌ها» به رهبری سینا خیرآبادی و به همت مجموعه فیدیبو، چهارشنبه ۱۳ آبان ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد. این فیلم کنسرت پیش از این ۷ شب و ۱۲ سانس اجرا در سالن هتل اسپیناس تهران داشته است.

در توضیحات تکمیلی پروژه آمده است:

این رویداد تجربه‌ای متفاوت از دنیای حماسی سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. در این اجرا، موسیقی زنده، تئاتر و روایت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا مخاطبان همراه با فرودو، سفری پرماجرا را برای نابودی حلقه یگانه و عبور از سرزمین میانه تجربه کنند.

وحید خالقی تهیه‌کننده، سینا خیرآبادی رهبر ارکستر، نیما زاهدی کنسرت مایستر، علی اعلایی و علی ثانی مجریان طرح، علی مقدم مدیر برنامه و سینا صالحی مدیر هنری این رویداد هستند.

این کنسرت چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار خواهد شد و علاقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به سامانه «فیدیبو» مراجعه کنند.