به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان از ظهر پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه خبر داد.

بر اساس این هشدار فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

این سامانه موجب بارش باران و رعد و برق، وزش باد شدید در برخی مناطق و کاهش دما خواهد شد و مناطق شمالی و غربی استان به‌ ویژه شهرستان‌های رستم، نورآباد ممسنی، سپیدان، غرب اقلید و آباده و همچنین مناطق غرب و مرکز استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

احتمال بارش برف در ارتفاعات شمال فارس

بر اساس این هشدار، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه بارشی است.

همچنین در ارتفاعات شمالی استان احتمال بارش پراکنده برف و کولاک برف وجود دارد که می‌تواند موجب اختلال در تردد جاده‌ای شود.

کاهش دما نیز از دیگر پیامدهای فعالیت این سامانه خواهد بود و احتمال خسارت به برخی سازه‌ها و شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها در پی وزش باد شدید وجود دارد.

اداره کل هواشناسی فارس به شهروندان توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری به مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی پرهیز کنند و از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری داشته باشند.

همچنین رعایت احتیاط در فعالیت‌های تفریحی در فضاهای باز و تردد در آزادراه شیراز- اصفهان، به‌ویژه در زمان بارندگی، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی ضروری است.