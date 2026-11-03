حجت‌الاسلام علی ناصر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ نیز جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان که در اعتراض به رژیم شاهنشاهی تجمع کرده بودند، هدف سرکوب نیروهای رژیم قرار گرفتند و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند. این واقعه، جایگاه دانش‌آموزان و جوانان را در مبارزه با استبداد و پیروزی انقلاب اسلامی برجسته می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: یک سال پس از این حادثه، در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان پیرو خط امام(ره) سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند؛ اقدامی که در ادبیات رسمی انقلاب اسلامی از آن به‌عنوان «انقلاب دوم» یاد شده است. این رویداد نیز به نمادی از مقابله با مداخله و سلطه آمریکا در ایران تبدیل شد.

ناصر با اشاره به اعتراض تاریخی امام خمینی(ره) به قانون کاپیتولاسیون گفت: این قانون نمادی از تحقیر ملت ایران و اعطای امتیازات ویژه به مستشاران آمریکایی بود؛ موضوعی که امام راحل با شجاعت در برابر آن ایستادند و در نهایت به تبعید ایشان به ترکیه انجامید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در ایران، تأکید کرد: برای درک ریشه‌های شعارهای استکبارستیزانه ملت ایران، نباید تاریخ مبارزات مردم را صرفاً به سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی محدود کرد، بلکه باید به رویدادهایی همچون کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز توجه داشت.

وی افزود: از نگاه انقلابی، مجموعه این حوادث نشان می‌دهد که سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در ایران سابقه‌ای طولانی داشته و همین تجربه تاریخی، یکی از زمینه‌های شکل‌گیری و تداوم رویکرد استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

ناصر با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان هر سال فرصتی برای بازخوانی این حوادث تاریخی است، گفت: حضور مردم در این مراسم، علاوه بر گرامیداشت یاد شهدای این روز، فرصتی برای تبیین دلایل تاریخی شعارهای استکبارستیزانه و انتقال آرمان‌های انقلاب اسلامی به نسل جوان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر تفاوت‌های راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته اظهار کرد: امسال علاوه بر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و شعارهای همیشگی استکبارستیزی، موضوع خون‌خواهی شهدا نیز در کانون توجه شرکت‌کنندگان قرار خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: ملت ایران در ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد شهادت شخصیت‌های برجسته، سرداران، مردم بی‌دفاع و دانش‌آموزان بوده است؛ ازاین‌رو، راهپیمایی امسال فرصتی برای تجدید عهد با شهدا و تأکید بر مطالبه خون‌خواهی آنان خواهد بود.

وی با اشاره ویژه به شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه و دیگر دانش‌آموزان شهید در استان زنجان و سایر نقاط کشور گفت: انتظار می‌رود حضور دانش‌آموزان در راهپیمایی امسال جلوه‌ای برجسته‌تر داشته باشد و این قشر با حضور آگاهانه خود، یاد و آرمان‌های هم‌نسلان شهیدشان را گرامی بدارند.

ناصر افزود: پیام محوری این حضور، پاسداشت خون شهدا، تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی به جنایت‌ها و اعلام همبستگی با خانواده‌های شهدا و مردم آسیب‌دیده خواهد بود.

تأکید بر تداوم سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی

وی با اشاره به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: از دیدگاه ما، سیاست‌های خصمانه این دو رژیم در دوره‌های مختلف ادامه داشته و تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی مسئولان سیاسی آمریکا، به‌تنهایی به معنای تغییر رویکرد بنیادین آن کشور در قبال ایران نیست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به انتخابات آمریکا تصریح کرد: آنچه برای ملت ایران اهمیت اساسی دارد، ماهیت سیاست‌ها و عملکرد دولت آمریکاست؛ نه صرفاً تغییر اشخاص و جریان‌های سیاسی. بر همین اساس، حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، بیانگر تأکید بر استقلال کشور، حفظ عزت ملی و مخالفت با سلطه‌طلبی و مداخله خارجی خواهد بود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، ابراز امیدواری کرد که راهپیمایی امسال با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، پیام روشنی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مخالفت با سیاست‌های خصمانه دشمنان مخابره کند.

ناصر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم ۱۳ آبان در زنجان گفت: تلاش شده است برنامه‌های امسال با مشارکت پررنگ‌تر دانش‌آموزان و دانشجویان طراحی و اجرا شود تا این مراسم علاوه بر جنبه‌های سیاسی و تاریخی، زمینه‌ای برای حضور فعال نسل جوان در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی باشد.

وی افزود: حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در بخش‌های مختلف اجرایی و محتوایی مراسم، فرصتی برای تقویت نقش‌آفرینی این قشر در تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و انتقال مفاهیم تاریخی ۱۳ آبان به نسل‌های جدید فراهم می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های متنوع فرهنگی و مراسم پایانی راهپیمایی خبر داد و گفت: تلاش شده است برنامه‌های امسال متناسب با شرایط روز و با توجه ویژه به جایگاه شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، برگزار شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با تأکید بر اهمیت تاریخی و سیاسی یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: راهپیمایی امسال با حضور پرشور مردم و مشارکت ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، علاوه بر تأکید بر آرمان‌های استکبارستیزی، جلوه‌ای از خون‌خواهی شهدای انقلاب اسلامی، سرداران شهید و به‌ویژه دانش‌آموزان شهید خواهد بود.

حجت‌الاسلام ناصر، با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را یکی از مناسبت‌های مهم، تاریخی و جریان‌ساز در تقویم جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور حوادثی سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر کشور است که هر یک نقش مهمی در شکل‌گیری، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی داشته‌اند.

وی با بیان اینکه اهمیت ۱۳ آبان به سه رویداد مهم تاریخی بازمی‌گردد، افزود: تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ در پی اعتراض ایشان به قانون کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان و دانشجویان در جریان اعتراضات ضد رژیم پهلوی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، سه رویداد مهمی هستند که جایگاه ویژه‌ای به این روز بخشیده‌اند.

ناصر در تشریح جزئیات برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر زنجان اظهار کرد: مراسم امسال از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز می‌شود و راهپیمایان مسیر تعیین‌شده را تا ساعت ۱۱ طی خواهند کرد.

وی افزود: مسیر راهپیمایی از تقاطع چهارراه امیرکبیر آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از طی مسیر، در میدان انقلاب اجتماع خواهند کرد؛ میدانی که در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی برگزاری مراسم آیینی و انقلابی شهر زنجان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در میدان انقلاب نیز برنامه‌های متنوعی برای شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است که سخنرانی از جمله بخش‌های اصلی این مراسم خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان اعلام کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین آزادی‌خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و از فعالان عرصه تبلیغ و تبیین، سخنران مراسم ۱۳ آبان در زنجان خواهد بود.

دعوت از مردم برای حضوری پرشور در راهپیمایی

ناصر در پایان با دعوت از مردم استان زنجان، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و خانواده‌های معظم شهدا، برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد: این مراسم فرصتی برای بازخوانی تاریخ مبارزات ملت ایران، گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی ابراز امیدواری کرد که راهپیمایی امسال با حضور گسترده و آگاهانه مردم برگزار شود و شرکت‌کنندگان با نمایش همبستگی ملی، بار دیگر بر استقلال، عزت، آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی تأکید کنند.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در زنجان، ساعت ۹:۳۰ صبح از تقاطع چهارراه امیرکبیر آغاز می‌شود و پس از طی مسیر، با برگزاری مراسم و سخنرانی در میدان انقلاب ادامه خواهد یافت.