به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیرخانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در جریان بازدید از زندان دزفول که در راستای نظارت بر وضعیت زندانیان و بررسی مسائل و مشکلات آنان صورت گرفت، با تقاضای چهار نفر از زندانیان برای بهره‌مندی از مرخصی با استفاده از پابند الکترونیکی، موافقت کرد.

وی گفت: ارفاقات قانونی با هدف کاهش جمعیت کیفری و ایجاد فرصت برای مددجویان اصلاح شده برای بازگشت به جامعه که حضورشان خطری برای دیگران ندارد، درنظر گرفته می‌شود.

دادستان شوش افزود: در این بازدید به سایر درخواست‌های قانونی زندانیان رسیدگی، مسائل و مشکلات آنان بررسی و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.