به گزارش خبرنگار مهر، حسین براتی پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین تکریم و معارفه سرپرست کارگروه سینمایی، سمعی و بصری فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرد: نگاه معاون هنری و سینمایی اداره کل بر این بوده که یک بسته تخصصی در این بخش فعال و حضور داشته باشند که با همت وی در این حوزه شاهد دنبال کردن یک به یک اتفاقات هستیم.

مدیرکل فرهنگ و هنر ارشاد اسلامی خوزستان گفت: سعی داریم از توان هنری و سینمایی استان که ارزشمند و قابل دفاع هستند استفاده کرده و بتوانیم امور این حوزه را به خوبی پیش ببریم.

وی با اشاره به جشنواره منطقه ای سینمای جوان، بیان کرد: پوستر این جشنواره با حضور وزیر رونمایی شد اما به دلیل مصادف شدن با ایام جنگ، سه بار تاریخ تنظیم و اعلام شد اما به دلایلی نزدیک موعد زمانی و به درخواست کشور، لغو و به مقطع زمانی دیگری موکول می شد که طبیعتاً به عنوان دستگاه تابع باید همراهی می کردیم.

مدیرکل فرهنگ و هنر ارشاد اسلامی خوزستان افزود: با وجود پیگیری فراوان، اما متهم شدیم که استان باید پاسخگوی عدم برگزاری اختتامیه باشند لذا در زمان خود به توضیحات تکمیلی این موضوع خواهم پرداخت.

براتی اظهار کرد: پیشنهاد داده شد جشنواره سینمای جوان خوزستان که سال ها برگزار نشده را مجدد داشته باشیم و بنده از این موضوع استقبال کردم.

وی با بیان اینکه منصور گلی زاده در سال های گذشته در بخش سینمایی زحمت بسیاری کشیده است، تصریح کرد: ظرفیتی که قرار است در حوزه آموزش ایجاد شود باید از توان و تجربه متفاوت برخوردار باشد که روز گذشته وی به عنوان مسئول آموزش هنری منصوب شد البته این تفییرات طبیعی بوده چرا که ایده نو می آورد و نشان از ضعف نیست.

مدیرکل فرهنگ و هنر ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: همچنین لازم بود در بدنه سینمایی تغییراتی ایجاد شود که پس از ظرفیت سنجی ها، امین عسکری فر به عنوان یک انتخاب خوب برگزیده شد.

براتی تاکید کرد: با نگاه و اتفاقاتی که در حوزه سینمایی وجود دارد، توسعه کمی زیرساختی، توسعه کیفی رویدادهای سینمایی و اقتصاد این بخش باید دیده و هدف گذاری شود تا رونق مورد انتظار را با پیگیری و برنامه ریزی هایی که انجام خواهد شد شاهد باشیم.

وی ضمن خداقوت به گلی زاده برای فعالیت در این حوزه برای وی در بخش آموزش و عسکری فر در بخش سینمایی آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تکریم و معارفه سرپرست کارگروه سینمایی، سمعی و بصری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اهالی سینما برگزار شد.

با حکم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان امین عسکری فر به عنوان سرپرست کارگروه سینمایی، سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان معرفی شد. همچنین از تلاش های منصور گلی زاده تقدیر به عمل آمد.

همچنین پوستر هشتمین جشنواره فیلم کوتاه خوزستان رونمایی شد و مهدی کیخایی به عنوان دبیر این جشنواره معرفی شد.

رونمایی از پوستر بیستمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران که ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه برگزار خواهد شد، صورت گرفت و نیما باغبانیان به عنوان دبیر این جشنواره انتخاب شد.

در این مراسم، مجوز راه اندازی و آغاز فعالیت سینما آزادی امیدیه با ۲۰۰ نفر ظرفیت و دارای درجه ممتاز، صادر و به رضا هوردک تقدیم شد.