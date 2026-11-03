به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در این پیام اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ مبارزات ملت ایران، شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ است که این روز را به نماد بصیرت و استکبارستیزی تبدیل کرده است.

وی نوشت: امسال بزرگداشت این مناسبت تاریخی در شرایطی برگزار می‌شود که ملت ایران پس از عبور از آزمون‌های دشوار و جنگ‌های تحمیلی، با تقدیم شهدای والامقام، عزم راسخ خود را در صیانت از استقلال و امنیت کشور به نمایش گذاشته است.

استاندار خوزستان اعلام کرد: سیزدهم آبان فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان است و حضور یکپارچه مردم، پیامی روشن از هوشیاری و اراده ملی ایرانیان در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه استکبار جهانی و جنایات رژیم صهیونیستی خواهد بود.

موالی‌زاده در پایان توضیح داد: از عموم مردم غیور و همیشه در صحنه استان دعوت می‌کنم با حضوری گسترده، آگاهانه و پرشور در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»، جلوه‌ای باشکوه از همبستگی ملی را به نمایش بگذارند.