به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، در بخش مسابقه تئاتر خردسال سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان مجتبی کاظمی، آرش شریف‌زاده، پگاه معصومی مسئولیت انتخاب آثار را برعهده داشتند.

براساس نظر این هیئت، آثار نمایشی معرفی‌شده برای حضور در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به این شرح است:

۱- نمایش «این همه تلق و ملق» نوشته ملیحه مقیمی اسفندآبادی و به کارگردانی ملیحه مقیمی اسفندآبادی از شهر تهران

۲- نمایش «بغل» نوشته محمدعلی افضلی‌فر و کتایون اسدی و به کارگردانی کتایون اسدی از شهر تهران

۳- نمایش «بیشتر از مهربونی» نوشته شراره طیار و به کارگردانی فهیمه باروتچی از شهر تهران

۴- نمایش «خرما بزی» نوشته امیر مشهدی عباس و به کارگردانی کوثر ثمره میری از شهر زاهدان

۵- نمایش «خمیازه» نوشته زیبا برجی فلاح و به کارگردانی زیبا برجی فلاح از شهر تهران

۶- نمایش «خونه‌ من» نوشته حامد ترابی و به کارگردانی حامد ترابی از شهر همدان

۷- نمایش «رویای برفی» نوشته حامد زارعان و به کارگردانی مریم خاکسار تهرانی از شهر تهران

۸- نمایش «کوکی زنجبیلی» نوشته دیوید وود و به کارگردانی فاطمه باغبادی از شهر تهران

۹- نمایش «ما دلامون روشنه» نوشته مقداد شیری و به کارگردانی مقداد شیری از شهر اهواز

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذر در همدان برگزار خواهد شد.