محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو هشدار زرد شماره ۵۸، از اواسط روز جمعه تا اواسط روز یکشنبه، انتظار رگبار و رعدوبرق، ریزش تگرگ، وزش باد متوسط تا شدید و رخداد طوفان لحظه‌ای در همه مناطق استان بویژه مناطق شمالی، شمال شرقی و شرقی و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواسط وقت فردا افزایش ابر و رگبارهای پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست و در این ایام کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: از اواخر روز چهارشنبه به‌تدریج استان تحت تأثیر سامانه بارشی فعال و فراگیری قرار خواهد گرفت که تا اواخر روز دوشنبه سبب رگبار و رعدوبرق، وزش بادهای متوسط تا شدید و طوفان‌های لحظه‌ای در اغلب مناطق به ویژه ارتفاعات شمال، شمال شرق و شرق خواهد شد و در مناطق مستعد ریزش تگرگ نیز دور از انتظار نیست و در این مدت شمال خلیج فارس مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

محمد سبزه‌زاری در پایان توضیح داد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر و هندیجان با دمای ۳۶.۱ و دزپارت (دهدز) با دمای ۱۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۵.۳ و کمینه دمای ۲۱ درجه سانتیگراد رسیده است.