به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری شهید کاپیتان ناصر ابراهیمی‌نژادان از شهدای جنگ اخیر پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم در شهرستان هندیجان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در آیین تشییع و خاکسپاری، پیکر مطهر این شهید والامقام را تا آرامگاه ابدی بدرقه کردند و با گرامیداشت یاد و خاطره وی، بر ادامه راه شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

حضور مسئولان و مردم در این مراسم، جلوه‌ای از قدردانی و وفاداری مردم خوزستان به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معظم آنان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابراهیمی‌نژادان، کاپیتان خوزستانی یک کشتی، در پی حمله آمریکا به این شناور در خلیج فارس به شهادت رسید.