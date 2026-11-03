به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مظفری، ظهر سه‌شنبه در گفتگو با رسانه ها ضمن دعوت مردم برای حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، اظهار کرد: این روز نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

فرماندار املش با اشاره به اهمیت تاریخی و سیاسی ۱۳ آبان تصریح کرد: این روز یادآور ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها و توطئه‌های دشمنان و نماد عزت، استقلال و بصیرت ملت ایران است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و آنچه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند، افزود: حوادث اخیر و به شهادت رساندن رهبر شهید، ۱۶۸ دانش‌آموز مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، سرداران و دانشمندان ایرانی، بار دیگر چهره واقعی استکبار جهانی را آشکار کرده است.

مظفری تأکید کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و اراده ملی در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور خواهد بود.