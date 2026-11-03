به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار، تیزر فراخوان این دوره با شعار «بعثت ملت ـ ایران ابرقدرت» منتشر شد.

جشنواره مردمی فیلم عمار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب اسلامی، سیدعلی خامنه‌ای (ره)، فراخوان هفدهمین دوره این جشنواره را در بخش‌های «رقابتی»، «فیلمِ ما»، «اکران مردمی» و «جوایز مردمی» اعلام کرد.

بر اساس این فراخوان، در بخش رقابتی، تمامی آثار همسو با مبانی انقلاب اسلامی و با موضوعات روز امکان حضور در جشنواره را دارند. همچنین، اولویت‌های محتوایی پیشنهادی هفدهمین دوره جشنواره عبارتند از «بعثت خونخواهی»، «امام شهید»، «نهضت جهانی مستضعفین»، «گذار به نظم جدید جهانی»، «اقلیت تسلیم‌طلب»، «دفاع مقدس سوم»، «آرمان روح‌الله» (روایت مقابله با فتنه‌های داخلی)، «عدالت»، «رویای ایرانی» (روایت پیشرفت)، «حافظه ملی»، «جنگ اقتصادی»، «جنگ فرهنگی»، «دژ دانش» و بخش ویژه «ملتِ مبعوث».

هنرمندان و فیلمسازان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مختلفی از جمله فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی، آثار فضای مجازی، هوش مصنوعی، فیلمنامه و بخش «فیلمِ ما» (نهضت فیلم‌سازان نوجوان) به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، علاقه‌مندان تا ۳۰ آبان‌ فرصت دارند با مراجعه به سامانهfanoos.ammarfilm.ir، آثار خود را ثبت و کد پیگیری دریافت کنند.

نمایش مرکزی آثار به‌صورت حضوری و نمایش برخط آثار منتخب در بسترهای جشنواره از دی‌ آغاز خواهد شد. همچنین، اکران‌های مردمی فیلم‌های منتخب در شهرها و روستاهای سراسر کشور، به ۲ شیوه حضوری و مجازی، از دی‌ ۱۴۰۵ تا پاییز ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.