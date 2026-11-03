به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید شاهرخی در پیامی با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان، این روز را فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجو و پاسداشت نسلی دانست که با آگاهی و بیداری در برابر استبداد و استکبار ایستادگی کردند.

در بخشی از این پیام آمده است: دانش‌آموزان و دانشجویان در مقابله با سیاست‌های رژیم پهلوی و آمریکا ایستادگی کردند و با نثار خون پاک خود، نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

استاندار لرستان در ادامه با اشاره به خیزش دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی در برابر سیاست‌های رژیم پهلوی و واقعه تسخیر سفارت آمریکا، این حرکت تاریخی را زمینه‌ساز گسترش بیداری و آگاهی در میان نسل جوان ایران دانست و تأکید کرد: امروز نیز نسلی میهن‌پرست، علم‌دوست و شهادت‌طلب برای اعتلای نام ایران در برابر نبردهای ترکیبی دشمن ایستاده است.

شاهرخی همچنین با اشاره به جنگ رمضان و جان‌باختن دانش‌آموزان میناب، این حادثه را نشانه‌ای از تداوم دشمنی با رشد و پیشرفت ایران عنوان کرد.

وی در بخش پایانی پیام خود آورده است: بی‌شک در ۱۳ آبان امسال، ایران عزیز و لرستان قهرمان با حضور نسلی دانشمند و غیرتمند، شاهد حضوری باشکوه و آگاهانه در حمایت از ایران مقتدر، نفی دخالت و فتنه‌گری در این سرزمین و بیان چهره دشمن خواهند بود.

استاندار لرستان در پایان از مردم استان، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، خواست با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، در گرامیداشت این روز و پاسداشت آرمان‌های آن مشارکت کنند.