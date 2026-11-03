احمد علی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این روز را تبلور اراده ملت ایران در شکستن هیمنه پوشالی نظام سلطه دانست و تأکید کرد: تسخیر لانه جاسوسی نه یک اقدام مقطعی یا احساسی بلکه تصمیمی راهبردی برآمده از عقلانیت انقلابی بود که نقشه راه استقلال‌خواهی ملت‌های آزاده را در تاریخ معاصر رقم زد.

وی با یادآوری سه رخداد سرنوشت‌ساز روز ۱۳ آبان گفت: تبعید حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در پی اعتراض به لایحه ننگین کاپیتولاسیون، شهادت جمعی از دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ به دست رژیم ستم‌شاهی و در نهایت تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ حلقه‌های زنجیره‌ای یک حقیقت واحد به نام ایستادگی در برابر استعمار و استبداد هستند.

وی افزود: نام‌گذاری تسخیر سفارت آمریکا به عنوان انقلاب دوم از سوی حضرت روح‌الله نشان داد که استکبارستیزی جوهره اصلی نظام جمهوری اسلامی است و انقلاب اسلامی بدون ریشه‌کن کردن کانون توطئه و مداخله خارجی هرگز کامل نمی‌شد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به ناکامی سیاست‌های چنددهه‌ای واشنگتن علیه ملت ایران اظهار داشت: آمریکا از روزهای نخست پیروزی انقلاب با ترور، تحمیل جنگ هشت‌ساله، کودتا، فتنه‌انگیزی‌های اجتماعی و سنگین‌ترین تروریسم اقتصادی تلاش کرد ملت ایران را به زانو درآورد، اما ایستادگی مردم تحت زعامت هوشمندانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نشان داد که تکیه بر ظرفیت‌های درونی، راهبرد مقاومت فعال و عدم اعتماد به وعده‌های پوشالی غرب تنها فرمول عزت و پیشرفت کشور است.

این کارشناس سیاسی ادامه داد: امروز افول هژمونی آمریکا دیگر یک ادعا نیست بلکه واقعیتی عیان در معادلات ژئوپلیتیک جهان است. نظم تک‌قطبی ادعایی واشنگتن به هم ریخته و محور شرق و کشورهای مستقل در حال ترسیم هندسه جدید قدرت جهانی هستند.

مقدم، در بخش دیگری از این گزارش به ارتباط مستقیم پیام ۱۳ آبان با نبرد تاریخی جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: رژیم جنایتکار صهیونیستی به عنوان سگ زنجیری آمریکا در منطقه امروز با نسل‌کشی و کودک‌کشی در غزه و لبنان چهره بدون روتوش حقوق بشر غربی را نمایان ساخته است.

وی افزود: حوادث امروز منطقه نشان داد که منشأ تمامی جنایات و بحران‌ها کاخ سفید است و اگر دیروز فریاد مرگ بر آمریکا از خیابان‌های تهران به گوش می‌رسید امروز روح مقاومت و خشم ناشی از خباثت استکبار در میان جوانان یمن، عراق، لبنان، فلسطین و حتی در دانشگاه‌های خودِ آمریکا و اروپا طنین‌انداز شده است.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان تصریح کرد: شهادت رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله امام سیدعلی خامنه ای و فرماندهان و دانشمندان و اسطوره‌های مقاومت منطقه مانند حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار نه تنها این جریان را متوقف نکرده، بلکه اراده امت اسلامی را برای محو کامل رژیم غاصب صهیونیستی و اخراج تروریسم دولتی آمریکا از منطقه صدچندان کرده است.

این تحلیلگر سیاسی با اشاره به نام‌گذاری این روز به عنوان روز دانش‌آموز بر وظیفه خطیر نسل جوان و دستگاه‌های فرهنگی تأکید کرد و بیان داشت: دشمن که در صحنه نظامی و تقابل رودررو ناتوان مانده تمام توان خود را در قالب جنگ نرم و عملیات شناختی بر تحریف واقعیت‌ها و ناامید کردن نسل جوان متمرکز کرده است.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان و دانشجویان امروز علمداران پیشرفت علمی، فناوری و خودکفایی کشورند گفت: جامعه فرهنگیان و نخبگان باید روحیه حق‌طلبی، شجاعت و آگاهی شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان ۵۷ را تبیین کرده و اجازه ندهند امپراتوری رسانه‌ای غرب جای جلاد و شهید را تغییر دهد.

مقدم، در پایان خاطرنشان کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان امسال با توجه به تحولات سرنوشت‌ساز منطقه، نمایش اقتدار ملی، تجدید بیعت با آرمان‌های ولایت فقیه و پاسخی کوبنده به ماجراجویی‌های دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی خواهد بود.