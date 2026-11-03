به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عرب‌پور پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست دبیران اقامه نماز استان قم که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در ترویج فرهنگ نماز اظهار کرد: همکاری و همراهی مسئولان استان در این زمینه مطلوب است و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز باشد.



مدیر ستاد اقامه نماز استان قم افزود: در همین راستا، با دستور استاندار قم نشست‌های تخصصی و کارشناسی نماز با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ستاد اقامه نماز در دستور کار قرار گرفته است.



وی با اشاره به برگزاری نخستین نشست این مجموعه با محوریت آموزش و پرورش گفت: این جلسه با توجه به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی فرهنگ نماز برگزار شد و مباحث و پیشنهادهای مختلفی در آن مطرح و تصمیم‌هایی برای پیگیری و اجرای برنامه‌ها اتخاذ شد.



عرب‌پور ادامه داد: مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این نشست قول‌هایی برای همکاری و پیشبرد برنامه‌های اقامه نماز ارائه کرد که عملیاتی شدن این موارد با پیگیری مشترک ستاد اقامه نماز و مجموعه آموزش و پرورش دنبال خواهد شد.



مدیر ستاد اقامه نماز استان قم با اشاره به تداوم نشست‌های تخصصی در سایر بخش‌ها بیان کرد: پس از آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی از جمله مجموعه‌هایی هستند که در اولویت برگزاری جلسات کارشناسی نماز قرار خواهند گرفت تا ظرفیت‌های این بخش‌ها نیز برای تقویت فرهنگ اقامه نماز به کار گرفته شود.



وی همچنین به همکاری ستاد اقامه نماز با صدا و سیمای استان اشاره کرد و افزود: در تعامل انجام‌شده با این مجموعه، زمینه پخش زنده نماز جماعت مدارس در روزهای چهارشنبه هر هفته از سیمای استان فراهم شده است که اقدامی ارزشمند در راستای ترویج فرهنگ نماز در میان دانش‌آموزان به شمار می‌رود.



عرب‌پور با اشاره به پیشنهاد توسعه این برنامه به محیط‌های دانشگاهی اظهار کرد: مدیرکل صدا و سیمای استان نیز برای فراهم کردن بستر لازم به منظور پوشش نمازهای جماعت دانشگاه‌ها اعلام آمادگی کرده است تا در صورت فراهم شدن هماهنگی‌های مورد نیاز، دانشگاه‌های استان نیز در این برنامه رسانه‌ای مشارکت داشته باشند.



مدیر ستاد اقامه نماز استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای برگزاری این برنامه در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) قدردانی کرد و گفت: فراهم شدن فرصت حضور فعالان و مسئولان حوزه نماز در این فضای معنوی، زمینه مناسبی برای بهره‌مندی از فضای معنوی بارگاه کریمه اهل‌بیت(س) فراهم کرد.