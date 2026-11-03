به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اهمیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: اجرای طرح‌های هوشمند و بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه، از اولویت‌های مدیریت استان است.

وی افزود: در استان اردبیل آمادگی داریم از طرح‌ها و پیشنهادهای شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان در این زمینه حمایت کنیم.

گفتنی است در این نشست، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان طرح‌های عملیاتی خود را ارائه کردند و مقرر شد با حضور در استان، ضمن بررسی میدانی پروژه‌ها، کارگاه‌های آموزشی در سطوح مختلف مدیریتی برگزار کنند تا پس از جمع‌بندی، طرح‌های تاییدشده برای اجرا در استان انتخاب و پیگیری شود.