به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح سه‌شنبه در جریان بازدید از طرح احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستان دیلم که با حضور اصحاب رسانه و در قالب نخستین تور رسانه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: تأمین زمین مورد نیاز سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر از برنامه‌های در دست پیگیری است و در این مسیر، اراضی با استعداد کشاورزی کمتر در اولویت قرار دارند.

وی با اشاره به روند واگذاری زمین برای اجرای این طرح‌ها افزود: در سال گذشته، ۸۴۷ هکتار از اراضی ملی استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شد و در سال جاری نیز تاکنون حدود ۱۲۰ هکتار از اراضی به مرحله تنظیم قرارداد اجاره رسیده است.

مشایخی با بیان اینکه شرایط اقلیمی و میزان تابش خورشید، بوشهر را به یکی از مناطق مستعد توسعه انرژی خورشیدی تبدیل کرده است، گفت: واگذاری زمین برای این پروژه‌ها با رویکردی هدفمند انجام می‌شود تا ضمن صیانت از اراضی دارای قابلیت کشاورزی، ظرفیت‌های موجود برای تولید انرژی پاک و پایدار به کار گرفته شود.

سرمایه‌گذاری ۶ هزار میلیارد ریالی در نیروگاه خورشیدی دیلم

مدیر امور اراضی استان بوشهر در ادامه به مشخصات طرح خورشیدی مورد بازدید در شهرستان دیلم اشاره کرد و گفت: این نیروگاه در زمینی به مساحت حدود هشت هکتار در حال احداث است و برای اجرای آن بیش از ۶ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این نیروگاه به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و با آغاز فعالیت آن، زمینه اشتغال مستقیم حدود ۱۰ نفر فراهم خواهد شد.

مشایخی کاهش فشار بر شبکه برق و کمک به تأمین انرژی مورد نیاز شهرستان دیلم را از اهداف مهم اجرای این طرح دانست و تصریح کرد: علاوه بر پروژه در حال احداث، زمین‌های دیگری نیز در این شهرستان برای اجرای طرح‌های مشابه شناسایی شده‌اند که مراحل پیگیری و نظارت بر آن‌ها در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، ظرفیت تولید برق خورشیدی در شهرستان دیلم افزایش یابد و سهم بیشتری از انرژی مورد نیاز منطقه از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین شود.