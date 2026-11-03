به گزارش خبرگزاری مهر، دوره تخصصی مدیریت خدمات فوریتی در صحنه آسیب با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی پزشکان و پرستاران عضو تیم‌های واکنش سریع درمان اضطراری جمعیت هلال‌احمر استان فارس، طی دو روز و با حضور ۳۵ نفر از اعضای این تیم‌ها برگزار شد.

مسعود زیدآبادی معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر استان فارس در تشریح جزئیات این دوره گفت: این برنامه آموزشی روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان‌ماه در قالب ۱۶ ساعت آموزش تئوری و عملی ویژه پزشکان و پرستاران عضو تیم‌های واکنش سریع درمان اضطراری اجر گردید.

وی با اشاره به ضرورت افزایش آمادگی نیروهای درمانی برای مواجهه با حوادث و سوانح افزود: آشنایی با اصول مدیریت آسیب‌ها و ارائه اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی به مصدومان و مجروحان از مهم‌ترین اهداف این دوره است تا اعضای تیم‌های واکنش سریع بتوانند در شرایط بحرانی، خدمات درمانی را در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین کیفیت ارائه دهند.

زید آبادی ادامه داد: مدیریت تروما، تریاژ، کنترل راه هوایی، احیای قلبی ریوی پایه، کنترل خونریزی، مراقبت‌های اولیه در سوختگی و اصول انتقال صحیح بیماران ترومایی از جمله محورهای آموزشی این دوره بود.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر فارس تأکید کرد: توانمندسازی مستمر اعضای تیم‌های واکنش سریع درمان اضطراری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش آمادگی عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی در حوادث و سوانح دارد.