به گزارش خبرگزاری مهر، کامران لشگری در نشست با تأکید بر مشارکت جامعه کار و تولید و اصناف در برنامه «جان‌فدا» اظهار کرد: در راستای تقویت همبستگی ملی، انسجام اجتماعی و اعلام آمادگی برای صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، جامعه کار و تولید، اصناف و بازاریان استان قزوین همچون گذشته مشارکتی گسترده در این حرکت نمادین خواهند داشت.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده نیروی انسانی و تشکل‌های فعال در بخش‌های کارگری، کارفرمایی و تولیدی استان افزود: همراهی این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه حضور منسجم و اثرگذار بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در برنامه «جان‌فدا» فراهم کند؛ ازاین‌رو ضروری است ظرفیت‌های موجود به‌درستی شناسایی و برای مشارکت هماهنگ آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین همچنین بر ضرورت تبدیل هماهنگی‌های انجام‌شده به برنامه‌ای عملیاتی تأکید کرد و گفت: مشارکت گسترده زمانی به شکل مطلوب محقق می‌شود که وظایف و مسئولیت‌ها مشخص باشد و دستگاه‌ها، تشکل‌ها و مجموعه‌های مرتبط با هماهنگی و تقسیم کار مناسب، زمینه حضور جامعه کار و تولید و اصناف را فراهم کنند.

لشگری ادامه داد: کمیته کارگری باید با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌ها و مجموعه‌های مرتبط، برنامه حضور و مشارکت این بخش‌ها را به‌صورت منسجم دنبال کند تا جامعه کار و تولید استان نیز همگام با دیگر اقشار مردم در این برنامه حضور داشته باشد.

مسئول کمیته کارگری برنامه «جان‌فدا» استان در پایان بر تدوین برنامه عملیاتی، ساماندهی ظرفیت‌های انسانی و اجرایی، هماهنگی با کمیته‌های مرتبط و تعیین مسئولیت عوامل اجرایی تأکید کرد.