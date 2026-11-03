به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت کاراته مازندران در حالی ظهر سه شنبه در ساری با رقابت دو نامزد برگزار شد که پس از دو مرحله رأی‌گیری، هیچ‌یک نتوانستند اکثریت آرای مأخوذه را به دست آورند و تعیین رئیس جدید این هیئت به جلسه دیگری موکول شد.

مجمع انتخابات هیئت کاراته استان مازندران با حضور مسعود رهنمای، رئیس فدراسیون کاراته، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، اسماعیل پهلوان معاون ورزشی، لیلا عرب مسئول ورزش بانوان و اعضای مجمع در سالن اجتماعات شهید زرهون اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این انتخابات که در دو مرحله انجام گرفت، از مجموع ۲۴ رأی مأخوذه، رضا اسدی ۱۲ رأی و محمدرضا هاشم‌پور ۱۱ رأی کسب کردند و یک رأی نیز سفید اعلام شد.

با توجه به اینکه هیچ‌یک از دو نامزد موفق به کسب اکثریت آرای مورد نیاز نشدند، ادامه فرآیند انتخابات بر اساس مفاد اساسنامه به زمان دیگری موکول شد.

پیش از آغاز مجمع نیز علی فکور و فاطمه قاسم‌زاده از نامزدی ریاست هیأت کاراته مازندران انصراف داده بودند تا رقابت نهایی میان رضا اسدی و محمدرضا هاشم‌پور برگزار شود.

بر این اساس، انتخاب رئیس جدید هیئت کاراته مازندران همچنان بلاتکلیف باقی مانده و باید در زمان دیگری با برگزاری ادامه فرآیند انتخاباتی مشخص شود.