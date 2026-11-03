به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سلامت روان و توسعه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی در اصفهان وارد فاز اجرایی تازه‌ای شد؛ رویداد مهمی که ابعاد کلان، اجرایی و محتوایی آن پیش از ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه شورای راهبری میز خانواده استان اصفهان با حضور استاندار، معاون سیاسی و اجتماعی و مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی بررسی و نقشه راه آن ترسیم شد.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و نهادهای مردمی برای تقویت بنیان خانواده، از پیش‌بینی ویژه‌برنامه‌های متنوع برای گرامیداشت هفته خانواده از هفتم تا سیزدهم آذرماه خبر داد و بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی تأکید کرد.

استاندار اصفهان با تشریح محورهای روزشمار و موضوعات کلیدی این هفته تصریح کرد: برنامه‌های این هفته از هفتم تا سیزدهم آذرماه و با محوریت موضوعات مختلف مرتبط با خانواده طراحی شده است تا در هر روز به یکی از ابعاد حیاتی تحکیم بنیان خانواده، از جمله خانواده سالم، جوانی جمعیت و فرزندآوری، معنویت و اخلاق، معیشت و سبک زندگی، سلامت خانواده، خانواده‌های دارای نیازهای خاص و معرفی خانواده‌های الگو پرداخته شود.

وی افزود: تلاش بر این است که با حضور صاحب‌نظران، شخصیت‌های ملی و استادان برجسته حوزه خانواده، محتوای کاملاً تخصصی و کاربردی در اختیار جامعه قرار گیرد.

جمالی‌نژاد همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مجمع دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، مساجد، مراکز نوآوری خانواده و سایر مجموعه‌های مرتبط را بسترساز اجرای برنامه‌های اثربخش در حوزه خانواده برشمرد و خواستار اتخاذ تصمیم‌های منسجم برای اجرای باشکوه این رویداد شد.

مساجد پناهگاه معنوی و بستر اصلی حکمرانی محلی در حل مسائل اجتماعی است

ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان، نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت فعال‌سازی و محوریت‌بخشی به مصارف و برنامه‌ها، خواستار پیوند خوردن برنامه‌های نهادهای فرهنگی همچون دفتر تبلیغات با الگوی کارآمد «مدیریت محله‌محور» شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان مدیریت محله‌محور را نوعی الگوی حکمرانی کاربردی و ابلاغی به سراسر کشور دانست و گفت: «خوشبختانه امروزه اتفاق‌نظر کامل میان مسئولان وجود دارد و تمام دستگاه‌ها برای حل مسائل اجتماعی پای کار آمده‌اند.»

وی با اشاره به ساختار اجرایی این طرح افزود: «فرمانداران به عنوان رؤسای ستادهای شهرستانی، مدیریت محله‌محور را هدایت می‌کنند و هسته‌های محله‌محور عمدتاً در دل مساجد شکل می‌گیرند؛ بنابراین مساجد بهترین و امن‌ترین بستر برای اجرای این طرح و توسعه فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی جوانان و خانواده‌ها هستند.

درویشی در پایان تأکید کرد: پیوند دادن مساجد با برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی در قالب مدیریت محله‌محور، هم‌افزایی بی‌نظیری میان دستگاه‌ها و مردم ایجاد کرده و حل مسائل محلات را به شدت شتاب می‌بخشد.

ارائه خدمات رایگان مشاوره‌ای و ایجاد فضایی نشاط‌آور برای خانواده‌های اصفهانی

رضا اسماعیلی، مدیر میز خانواده استان اصفهان، با تشریح جزئیات اجرایی این رویداد گفت: در جلسات پیشین شورای سیاست‌گذاری، مباحث تخصصی هفته فرهنگی خانواده بررسی شده و اکنون مکان‌یابی، نحوه اجرا و تأمین منابع مالی آن قطعی شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی دو سطح اجرایی برای این رویداد افزود: برنامه‌های هفته فرهنگی خانواده در شهرستان‌ها با محوریت فرمانداری‌ها و تشکیل کمیته‌های اجرایی به ریاست فرماندار و نایب‌رئیسی شهردار برگزار خواهد شد و در شهر اصفهان نیز با مشارکت شهرداری و با استفاده از گزینه‌های مناسب میزبانی نظیر سالن اجلاس اجرا می‌شود.

اسماعیلی هدف اصلی این رویداد را ارائه خدمات واقعی و کاربردی به مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: علاوه بر تجلیل از بانوان و اهدای تندیس اندیشمند هفته خانواده اصفهان، خدمات دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های تخصصی به‌صورت رایگان یا با تخفیف ویژه در اختیار خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.

وی محورهای محتوایی را شامل ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه تشکیل خانواده، انتخاب همسر، همسان‌گزینی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی، غربالگری و ارجاع خانواده‌ها به مشاوران مجرب دانست و تأکید کرد که در کنار این موارد، بازی‌ها و فعالیت‌های تفریحی و نشاط‌آور نیز برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده تا این رویداد به فضایی عمومی، تعاملی و خانواده‌محور تبدیل شود. همچنین با همکاری دانشگاه‌ها و سازمان نظام روان‌شناسی، امکان ارائه خدمات تخصصی در بستر مجازی نیز فراهم خواهد شد تا مخاطبان در سراسر کشور از آن بهره‌مند شوند.

لزوم ارائه برنامه‌های جذاب، خلاقانه و خانواده‌پسند توسط دستگاه‌های اجرایی

مریم فاتحی‌زاده، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان، نیز در این نشست با اشاره به مقدمات فراهم‌شده برای بازسازی و تحکیم بنیان خانواده گفت: در این مدت نشست‌های متعددی با حضور کارشناسان برگزار شده و سناریوهای مختلفی از نظر مدت زمان برگزاری (یک‌روزه، دوروزه یا یک‌هفته‌ای) و نحوه اجرای جذاب برنامه‌ها بررسی شده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با تأکید بر لزوم همراه‌سازی روانی خانواده‌ها تصریح کرد: مهم‌ترین بخش این رویداد، خدماتی است که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنند؛ خانواده‌ها صرفاً برای دریافت خدمات اداری به این رویداد مراجعه نمی‌کنند، بنابراین خدمات و برنامه‌ها باید به شکلی کاملاً خلاقانه، کاربردی و متناسب با نیازهای روز خانواده‌ها طراحی شود تا بتواند مخاطبان را جذب کند.

وی در پایان از آمادگی پیش‌نویس ابلاغ دستگاه‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه حضور پرشور و حداکثری خانواده‌های اصفهانی فراهم شود.