حجت‌الاسلام محمدعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) و اهمیت حدیث شریف کساء اظهار کرد: از حضرت آیت‌الله العظمی بهجت (ره) نقل شده است که توجه ویژه‌ای به حدیث شریف کساء داشتند و بنا بر برخی نقل‌ها، هر شب این حدیث شریف را قرائت می‌کردند و گاهی نیز اعضای خانواده را جمع کرده و برای آنان می‌خواندند.

وی افزود: از آیت‌الله بهجت (ره) نقل شده است که امام عصر (عج) توجه ویژه‌ای به مجالسی دارند که در آن حدیث شریف کساء قرائت می‌شود؛ چراکه این حدیث عظمت پنج تن آل عبا (ع) را بیان می‌کند و محور عالم خلقت و هستی را به تصویر می‌کشد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان خاطرنشان کرد: در فرازی از حدیث شریف کساء آمده است «هُمْ فاطِمَةُ وَأَبُوها وَبَعْلُها وَبَنُوها» که نشان‌دهنده جایگاه محوری حضرت فاطمه زهرا (س) در این حدیث شریف است.

طاهری تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود در تمامی مراسم‌ها، تجمعات مردمی، مساجد و هیئت‌ها تا سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، قرائت حدیث شریف کساء مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این عمل معنوی می‌تواند زمینه‌ساز نزول برکات الهی، تعجیل در فرج امام زمان (عج) و نابودی دشمنان اسلام باشد.

وی بیان کرد: در پایان حدیث شریف کساء نیز به برکات حضور در چنین مجالسی اشاره شده است؛ از جمله اینکه فرشتگان بر این جمع نازل می‌شوند، رحمت الهی شامل حال آنان می‌شود و غم‌ها و اندوه‌هایشان برطرف شده و حاجاتشان برآورده می‌شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان ادامه داد: امروز دشمنان جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند و به این واقعیت پی برده‌اند که ایران از مرحله بقا و ثبات عبور کرده است.

طاهری اضافه کرد: برخی تحلیلگران غربی نیز به جایگاه و قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران اذعان کرده‌اند؛ هرچند همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند، این ارزیابی‌ها بر مبنای محاسبات مادی صورت می‌گیرد، درحالی‌که قدرت حقیقی جبهه انقلاب به ایمان، توکل به خداوند و تمسک به اهل‌بیت (ع) وابسته است.

وی یادآور شد: دشمن در توجیه اقدامات و جنایات خود حتی در میان افکار عمومی کشورهای هم‌پیمانش نیز با دشواری مواجه شده و در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته است. در مقابل، وظیفه ما این است که نقاط قوت کشور را برای مردم تبیین کنیم و اجازه ندهیم فضاسازی‌های دشمن موجب ناامیدی جامعه شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان با اشاره به راهبرد دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، تلاش می‌کند با جنگ ترکیبی و اعمال فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای، عزم و اراده ملت ایران را تضعیف کند و در این مسیر از همراهی جریان‌های معارض داخلی نیز بهره می‌برد.

طاهری تصریح کرد: دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا است و رژیم صهیونیستی نیز در مسیر تحقق اهداف آمریکا نقش‌آفرینی می‌کند؛ بنابراین نباید در شناخت دشمن اصلی دچار غفلت شویم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی بر مجموعه‌ای از اصول اساسی و عزتمندانه استوار است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مقابله با استکبار جهانی است. این اصل از مبانی اعتقادی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و امام خمینی (ره) نیز با همین رویکرد در برابر سلطه آمریکا و رژیم پهلوی ایستادگی کردند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان خاطرنشان کرد: تقابل با استکبار تنها یک موضع سیاسی نیست، بلکه ریشه در آموزه‌های دینی و سیره انبیا و اولیای الهی دارد؛ چراکه پیامبران همواره در برابر مستکبران زمان خود ایستادگی کردند و یکی از محورهای اصلی رسالت آنان مبارزه با ظلم و سلطه‌گری بود.

طاهری بیان کرد: یکی دیگر از اصول مهم انقلاب اسلامی، مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است. اگرچه مقاومت هزینه‌هایی دارد، اما هزینه‌های آن در مقایسه با هزینه‌های سازش و پذیرش ذلت کمتر است؛ چراکه مقاومت با عزت، شرافت و حفظ استقلال ملت‌ها همراه است.

وی ادامه داد: تجربه ملت‌های مختلف نشان داده است که وابستگی و چشم‌پوشی از استقلال، می‌تواند زمینه‌ساز تضعیف اراده ملی شود. در مقابل، مقاومت و ایستادگی بر اصول و منافع ملی، از مؤلفه‌های مهم حفظ عزت و استقلال کشورهاست.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان اضافه کرد: تبعیت از ولی‌فقیه به‌عنوان نایب امام زمان (عج)، در منظومه فکری انقلاب اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و ولایت فقیه در این نگاه، جلوه‌ای از ولایت الهی محسوب می‌شود. مجلس خبرگان رهبری نیز وظیفه شناسایی و معرفی فقیه واجد شرایط برای رهبری جامعه را بر عهده دارد.

طاهری تاکید کرد: بررسی تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که تبعیت از رهبری و عمل به رهنمودهای ایشان، از عوامل مهم موفقیت و انسجام جامعه بوده است؛ ازاین‌رو مسئولان در هر سطحی باید خود را نسبت به منویات و رهنمودهای رهبری متعهد بدانند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت در نظام اسلامی، امانتی برای خدمت به مردم است و مدیران در تمامی سطوح، از رئیس‌جمهور و وزیر گرفته تا مسئولان استانی و شهرستانی، باید روحیه خدمتگزاری و تبعیت عملی از رهبری را در رفتار و عملکرد خود نشان دهند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان تصریح کرد: یکی از مطالبات مردم، حضور پررنگ‌تر مسئولان در میان اجتماعات و برنامه‌های مردمی است. مسئولان باید در کنار مردم باشند و نسبت به مطالبات و دغدغه‌های آنان بی‌تفاوت نباشند؛ چراکه حضور در صحنه‌های اجتماعی و مردمی، بخشی از مسئولیت‌پذیری مدیران است.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حضور اقشار مختلف مردم در تجمعات تأکید دارند و این حضور نباید تحت تأثیر دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی قرار گیرد. هیچ‌کس نباید به دلیل تفاوت در ظاهر، پوشش، نوع رفتار یا گرایش‌های سیاسی، مانع حضور دیگران در اجتماعات مردمی شود.

طاهری اضافه کرد: مطالبه مردم، حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، تأکید بر استقلال کشور، مقابله با استکبار و پیگیری مطالبات ملی است و همه مسئولان و گروه‌های اجتماعی باید برای تحقق این اهداف در کنار یکدیگر قرار گیرند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه اردستان با اشاره به جایگاه خون شهدا در حفظ و استمرار انقلاب اسلامی گفت: این نظام به‌آسانی به دست نیامده است و هزاران شهید برای برپایی و حفظ آن جان خود را فدا کرده‌اند؛ بنابراین همه ما در قبال خون شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی مسئولیت داریم.