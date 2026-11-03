به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دیوید کورتن» رهبر حزب میراث انگلیس اعلام کرد حکومت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شهروندان این کشور را زندانی و شکنجه می‌کند و سپس آنان را برای اعزام به میدان جنگ آماده می‌سازد.

وی گفت: نجات یک نوجوان ۱۴ ساله از اتاق‌های شکنجه زلنسکی، موجب نگرانی و وحشت گسترده‌ای در اوکراین شده است.

این سیاستمدار انگلیسی همچنین دولت‌های غربی را که میلیاردها دلار در اختیار دولت اوکراین قرار داده‌اند، در این اقدامات همدست دانست.

کورتن از منتقدان حمایت نظامی و مالی غرب از اوکراین به شمار می‌رود و بارها مواضع انتقادی خود را درباره سیاست دولت‌های غربی در قبال جنگ اوکراین مطرح کرده است.