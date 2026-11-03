به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بهمندیزل شرایط فروش نقدی دو محصول خود شامل وانت کاپرا B تککابین و دوکابین را ویژه آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد.
در این مرحله، وانت کاپرا B تکدیفرانسیل تککابین با قیمت ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و وانت کاپرا B تکدیفرانسیل دوکابین با قیمت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عرضه میشوند.
بر اساس بخشنامه، فروش این دو محصول از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
در این طرح، هر دو محصول با مدل ۱۴۰۵ و رنگ سفید عرضه شده و موعد تحویل آنها ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تعیین شده است. همچنین، گارانتی خودروهای عرضهشده ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) اعلام شده است.
متقاضیان میتوانند جهت خرید در بازه زمانی اعلام شده به عاملیتهای بهمن دیزل در سطح کشور مراجعه کنند.
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