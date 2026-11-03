مصطفی کابلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان قطب کشاورزی، نخستین تولیدکننده گندم و از اصلی‌ترین استان‌های تأمین‌کننده محصولات کشاورزی ازجمله نیشکر، برنج و جو در کشور است؛ ازاین‌رو پایش اراضی و محصولات کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: بر این اساس محققان دانشگاه شهید چمران اهواز طرح اجرایی پایش هوشمند محصولات کشاورزی و اراضی استان خوزستان را با همکاری سازمان جهاد کشاورزی با هدف پایش، مدیریت نهاده‌ها، برداشت محصولات و کنترل آفات اجرا کرده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: پیش‌بینی میزان برداشت و سطح زیرکشت محصولات استراتژیک همواره چالش‌برانگیز بود و به صورت میدانی انجام می‌شد که عموماً اطلاعات نادرست و در زمان نامناسب به دست جهاد کشاورزی می‌رسید، اما در این طرح پیش‌بینی دقیق سطح زیرکشت و میزان برداشت در کشت پاییزه و بهاره با دقت بسیار بالا از طریق سنجش از راه دور انجام می‌شود.

کابلی‌زاده در پایان توضیح داد: پایش آتش‌سوزی اراضی کشاورزی برای از بین بردن بقایای محصولات، مدل‌سازی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک در هفت شهرستان به منظور کاهش هزینه نمونه‌برداری و تدوین نخستین اطلس طیفی محصولات کشاورزی استان با جمع‌آوری ۷۰۰ نمونه گندم برای شناسایی بیماری‌ها و افزایش بهره‌وری از دیگر مزایای این طرح است.