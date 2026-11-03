به گزارش خبرگزاری مهر، اعزام تیم‌های ملی کوراش بانوان و آقایان ایران به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان، در حالی با خطر جدی روبه‌رو شده است که این رشته پس از سه سال وقفه، فرصت حضور در میدانی جهانی را به دست آورده و کوراش‌کاران کشورمان امیدوار بودند با افتخارآفرینی در بازی‌های آسیایی، این بار نیز پرچم ایران را در قزاقستان به اهتزاز درآورند؛ اما لغو پیاپی پروازها و کمبود شدید اعتبار، این امید را به وضعیتی مبهم و شکننده تبدیل کرده است.

داریوش خسرویار، رئیس انجمن کوراش ایران، با اشاره به جایگاه شایسته کوراش ایران در ارزیابی‌های ورزشی و افتخارات اخیر این رشته، گفت: با وجود ظرفیت بالای مدال‌آوری، اعزام تیم‌های ملی بانوان و آقایان به مسابقات جهانی با مشکلات متعددی همراه شده است اما انجمن کوراش به رغم لغو چند باره پروازها و افزایش هزینه بلیط ها و ارز به تلاش خود ادامه می دهد.

وی با تشریح روند پرپیچ‌وخم اعزام، اظهار داشت: در ابتدا تمهیدات لازم برای اعزام تیم از مسیر پروازی گرگان به آکتائو و سپس آستانه فراهم شده بود، اما ۹ آبان شرکت هواپیمایی پارس ایر به دلیل محدودیت‌های پروازی در کشورهای منطقه، لغو پروازها را اعلام کرد. در پی این اتفاق، انجمن ناچار شد مسیر جایگزین از طریق استانبول به آستانه را در دستور کار قرار دهد؛ تغییری که به‌ازای هر نفر حداقل ۱۰۰ میلیون تومان به هزینه‌های رفت‌وبرگشت اعزام اضافه کرد.

خسرویار ادامه داد: «متأسفانه روز دوشنبه ۱۱ آبان نیز لغو پرواز تهران ـ استانبول از سوی شرکت هواپیمایی آتا اعلام شد و انجمن بار دیگر ناچار به تغییر بلیت‌ها و تأمین پروازهای جایگزین با هزینه‌های بالاتر شد.» به این ترتیب، در فاصله‌ای کوتاه، دو لغو پیاپی پرواز، برنامه اعزام را نه یک بار، بلکه دو بار به هم ریخت و هزینه‌ها را به شکلی بی‌سابقه بالا برد؛ در شرایطی که هیچ تضمینی برای لغو نشدن پروازهای جایگزین نیز وجود ندارد.

رئیس انجمن کوراش ایران با اشاره به مشکلات تأمین اعتبار تصریح کرد: «برآورد اولیه و حداقلی برای اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی قزاقستان حدود ۷ میلیارد تومان بود که با توجه به شرایط اقتصادی، تاکنون تنها ۳ میلیارد تومان از این مبلغ تأمین شده و پرداخت مابقی اعتبار به تأمین منابع مالی موکول شده است.» یعنی کمتر از نصف بودجه لازم تأمین شده و انجمن در چنین شرایطی برای جلوگیری از لغو اعزام و حفظ فرصت حضور ملی‌پوشان، ناچار به تهیه اعتباری بلیت‌های سفر شده است؛ اقدامی که اگر حمایت مالی به موقع نرسد، می‌تواند به توقف کامل اعزام منجر شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت و مساعدت وزارت ورزش و جوانان و تأمین اعتبار باقی‌مانده، زمینه حضور قدرتمند تیم‌های ملی کوراش بانوان و آقایان که با ترکیب کامل پس از سه سال وقفه در این رقابت‌ها فراهم شود و ملی‌پوشان ایران بتوانند بار دیگر با کسب افتخارات جهانی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.

