به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنر ایرانیان، جشن هفت هنر پایتخت، ظهر روز گذشته دوشنبه یازدهم آبان‌ در مرکز همایش‌های بین‌المللی نور دانشگاه الزهرا (س)برگزار شد.

مهدی شفیعی معاون هنری، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی،‌ مریم سلگی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا، مهدی جاقوند بنیانگذار خانه هنر ایرانیان، محمدرضا علیزاده مدیرعامل خانه هنر ایرانیان، بهرام ابراهیمی بازیگر تئاتر و سینما، سیاوش تهمورث بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما، رضا بنفشه خواه بازیگر سینما، فرشته صداقت سخنگوی خانه هنر ایرانیان، مجید قناد کارگردان تلویزیون، سیمین امیریان نمایشنامه‌نویس، مترجم و استاد دانشگاه، ناصر پلنگی نقاش و مجسمه‌ساز، اسماعیل خلج نمایشنامه‌نویس، اردلان شجاع کاوه بازیگر تلویزیون و سینما، مهوش وقاری بازیگر تلویزیون و سینما و امیر دژاکام نویسنده، بازیگر، کارگردان و استاد دانشگاه مسئولان و هنرمندانی بودند که در این رویداد حضور داشتند.

پس از پخش آیاتی چند از کلام الله مجید و سرود ملی کشورمان، رسول نجفیان که اجرای برنامه را برعهده داشت به سه تار نوازی و خواندن ۲ قطعه موسیقی پرداخت.

مریم سلگی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا (س) روی صحنه رفت و گفت: امروز در این جمع فرهیخته گردهم آمده‌ایم تا از فرهنگ و هویت ایرانی سخن بگوییم. هویت ایرانی زنده و سرشار از عمق است. این هویت در موسیقی دستگاهی و تاریخ دیده می‌شود. هنر ایرانی همواره پلی میان درون و بیرون بوده و به جهان عرضه شده است.

وی در ادامه به تمجید از فرهنگ و هنر ایرانی پرداخت و بر همبستگی مردم جامعه تأکید کرد.

سلگی عنوان کرد: هنر گفتگو ایجاد می‌کند و احساس امنیت اجتماعی را افزایش می‌دهد. فرهنگ ایرانی می‌تواند هویت خود را حفظ کرده و با جهان گفتگو کند، چون تقلید نبوده است. تهران قلب تپنده هنر است و در جنگ اخیر اهمیت خود را نشان داد.

در ادامه نماهنگی درباره رویداد هفت هنر پخش شد. سپس گروه موسیقی سنتی به اجرای برنامه پرداخت.

فرشته صداقت سخنگوی خانه هنر ایرانیان در ادامه برنامه اظهار کرد: هفت هنر پایتخت تلاشی است برای ایجاد یک جریان، که هنرمند باید دیده شود و تنها نماند. ایده این حرکت متعلق به محمدرضا علیزاده است و حال این حرکت از جنوب شرق فراتر رفته و با همراهی مجموعه‌های دانشگاهی و فرهنگی مسیر تازه‌ای را تجربه می‌کند.

وی افزود: امیدواریم هفت هنر از یک رویداد به جریانی فراگیر تبدیل شود. کنار هم قرار گرفتن اهالی هنر یکی دیگر از اهداف ما است. ایجاد ارتباط میان مدیران و نهادها و هنرمندان است تا فعالیت فردی نباشد. قدردانی از بزرگان نیز یکی دیگر از اهداف ما است. امروز افتخار داریم از مقام هنری استاد امیر دژاکام تجلیل کنیم. او پنج دهه از عمرش را صرف هنر کرده است.

سخنگوی خانه هنر ایرانیان گفت: وقتی یک رویداد به سرمایه هنری خدمت کند، دستاورد برای مدیران هم قابل افتخار است. خانه هنر ایرانیان خود را خادم هنر می‌داند. هفت‌هنر متعلق به همه کسانی است که دل در گرو فرهنگ و هنر ایران دارند.

در ادامه نماهنگی از اساتید شعر و عکاسی و پیشکسوتان و صحبت‌هایشان و سپس نماهنگی درباره امیر دژاکام پخش شد.

در ادامه مهدی شفیعی معاون هنری درباره دژاکام بیان کرد: به محض اینکه شنیدم بزرگداشت دژاکام است، آمدم. او در تئاتر نجیب و با اصالت است. او زمانی درباره شاهنامه کار می‌کرد که هنوز کسی سراغ این موضوعات نرفته بود. او در تربیت هنرمندان موفق بوده و در نسل جدید بخش عمده‌ای شاگردان او هستند.

وی افزود: تئاتری‌ها بیش از دیگر هنرمندان عمیقاً از اوضاع شاکی هستند، ولی گاه این عادت را بزرگان ما دارند و وقتی سالن نمی‌گیرند خودزنی می‌کنند و می‌گویند وضعیت خراب است. دژاکام این‌طور نیست و شأن تئاتر همیشه از خودش برایش مهم‌تر بوده و همیشه حواسش به هنرمندان بوده و دنبال حل مشکلاتشان است.

شفیعی اظهار کرد: او در همه دوره‌ها مورد حمایت دولت بود، اما در اوایل دهه نود به دلیل تعدد گروه‌ها امکانات کمتر شد. بزرگان وارد رقابت عرصه جدید نشدند، اما دژاکام با یکی از آثار برشت آمد و فضای جدیدی را تجربه کرد.

در ادامه اتابک نادری، مریم سلگی، مهدی اجاقوند، بهرام ابراهیمی، سیاوش تهمورث، رضا بنفشه خواه، مجید قناد، سیمین امیریان، ناصر پلنگی، اسماعیل خلج، اردلان شجاع‌کاوه، مهوش وقاری و امیر دژاکام روی صحنه رفتند و تندیس و لوح تجلیل به دژاکام تقدیم شد.



دژاکام سپس گفت: بین این همه کرم شب‌تاب، ستاره چه دارد بگوید. کلمات هجوم آورده‌اند و فکر می‌کنم آنچه سرنوشت ما را تغییر می‌دهد کلمه است. جامعه امروز کلماتی است که سرنوشت ما را تغییر دهد.

وی در ادامه از استادان تهمورث و پلنگی تشکر کرد و گفت که باید از تهمورث تجلیل شود.

دژاکام سپس از اسماعیل خلج یاد کرد و گفت: هنوز «گلددونه خانم» در آسمان قلب من می‌درخشد و کاش آن را باز هم بخوانید.

وی از همسرش سیمین امیریان تشکر و هدیه‌اش را به او تقدیم کرد.

مجید قناد و بهرام ابراهیمی نیز در پایان درباره ویژگی های امیر دژاکام صحبت کردند. برگزیدگان هفت رشته هنری دانشجویی نیز در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.