امین مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر به دنبال انتشار برخی اخبار و مباحث در فضای مجازی مبنی بر قطعی برق در نقاطی از استان اصفهان اظهار کرد: هیچ‌گونه قطعی و خاموشی برنامه‌ریزی‌شده یا سراسری در استان نداشته‌ایم و در حال حاضر جریان برق پایدار در سراسر استان اصفهان برقرار است.

وی با اشاره به جزئیات تنها حادثه مرتبط با شبکه در روز جاری افزود: تنها یک مورد سقوط تیر برق در یکی از محلات شهرستان فلاورجان بر اثر وزش باد شدید گزارش شده بود که با حضور به‌موقع و تلاش اکیپ‌های عملیاتی شرکت برق، این نقص فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد و شبکه به حالت عادی بازگشت.

مقدس در پایان ضمن تأکید بر پایداری کامل زیرساخت‌های برق استان، از شهروندان خواست اخبار مربوط به حوزه انرژی را صرفاً از مبادی رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.