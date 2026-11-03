به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شلوغ‌ترین بخش روز در صرافی همیشه پشت باجه نیست؛ گاهی پای جدولی است که معلوم می‌کند کدام مشتری باید به کدام حساب واریز کند. فیش‌ها پشت سر هم در گروه واتساپ می‌رسند، هر حواله ممکن است در چند نوبت پرداخت شود و یک ردیف جاافتاده کافی است تا پایان روز حساب‌ها با هم نخوانند. همین گره است که نرم افزار ریال گردانی را از یک انتخاب جانبی به نیاز روزمرهٔ صرافی‌ها تبدیل کرده است.

ریال‌گردانی دقیقاً چه کاری است؟

ریال‌گردانی در ساده‌ترین تعریف، جابه‌جا کردن تعهدهای ریالی بین مشتریان است، بی‌آنکه همهٔ پول از حساب خود صرافی عبور کند. مشتری‌ای که ارز فروخته و طلب ریالی دارد، چند شماره حساب مقصد معرفی می‌کند. در طرف دیگر مشتریانی هستند که ارز خریده‌اند و بدهکار ریالی‌اند.

صراف به‌جای اینکه پول را اول به حساب خودش بگیرد و بعد دوباره واریز کند، حساب‌های مقصد را بین بدهکاران تقسیم می‌کند تا هر کدام سهم خودش را مستقیم واریز کند. این کار هم زمان را کوتاه می‌کند و هم گردش اضافه در حساب‌های صرافی نمی‌سازد.

روی کاغذ ساده است، اما هر تقسیم یک زنجیره می‌سازد: چه کسی، به کدام حساب، چه مبلغی؛ فیشش کجاست؛ و آیا مبلغ واریزی با سهم تعیین‌شده می‌خواند یا نه. وقتی چند طلبکار و ده‌ها بدهکار هم‌زمان در جریان باشند، این زنجیره به شبکه‌ای تبدیل می‌شود که دنبال کردنش با حافظه و جدول دشوار است.

سه گرهٔ همیشگی: اضافه‌واریز، ابطال، فیش گم‌شده

یک مثال فرضی موضوع را روشن‌تر می‌کند. فرض کنید مشتری «الف» ۹۰۰ میلیون تومان طلب دارد و دو حساب معرفی کرده است. صراف ۴۰۰ میلیون را به مشتری «ب» و ۵۰۰ میلیون را به مشتری «ج» می‌سپارد.

«ب» درست ۴۰۰ میلیون واریز می‌کند، اما «ج» به‌جای ۵۰۰ میلیون، ۵۲۰ میلیون می‌ریزد. حالا «الف» ۹۲۰ میلیون گرفته است؛ ۲۰ میلیون بیش از طلبش. در دفتر، «ج» ۲۰ میلیون بستانکار شده و «الف» همین مقدار بدهکار؛ این دو رقم باید جایی ثبت و تسویه شوند، نه اینکه در جمع یک ستون گم شوند.

حالا ابطال را هم اضافه کنید. فرض کنید «ب» پیش از واریز خبر بدهد که امروز نمی‌تواند پول بریزد. سهم ۴۰۰ میلیونی او باید به بدهکار دیگری سپرده شود، بی‌آنکه ردیف قبلی پاک شود و تاریخچه از بین برود. اگر در همین فاصله فیشی در گروه واتساپ گم شود یا دو بار ثبت شود، جمع ستون‌ها دیگر با ماندهٔ بانک نمی‌خواند.

اکسل برای محاسبه ابزار خوبی است، اما در این سناریو هر اتفاق یعنی ویرایش دستی چند سلول، رنگ کردن ردیف‌ها و امید به اینکه کسی فرمولی را جابه‌جا نکرده باشد. دفتر دستی هم وضع بهتری ندارد؛ خط زدن و بازنویسی، ردپای قابل اتکایی برای روز اختلاف حساب باقی نمی‌گذارد.

تعهد پرداخت حواله؛ وقتی پرداخت یک‌جا انجام نمی‌شود

روی دیگر همین سکه، حواله‌های خارجی است. صرافی تعهد می‌کند مبلغی را از راه سوئیفت، SEPA یا علی‌پی به مقصد برساند، اما پرداخت ممکن است در چند مرحله انجام شود: بخشی امروز، بخشی فردا، بخشی پس از رسیدن ریال مشتری.

اگر هر مرحله جدا و بدون اتصال به تعهد اصلی ثبت شود، پاسخ به یک پرسش ساده سخت می‌شود: از این تعهد چقدر پرداخت شده و چقدر مانده است؟ تعهد بازی که از چشم بیفتد، یا پرداختی که دو بار به حساب یک تعهد نوشته شود، در پایان ماه به جلسه‌های طولانی تطبیق می‌رسد.

پیگیری تعهدهای پرداخت از گوشی (دیتای نمایشی)

نرم افزار ریال گردانی چه چیزی را عوض می‌کند؟

نکستو (Nextofx)، نرم‌افزار ابری مدیریت و حسابداری مخصوص صرافی، ریال‌گردانی و تعهد پرداخت را جزیره‌ای جدا از دفتر نمی‌بیند. هر عملیات، از معامله و انتقال تا هزینه و تسویه، سند حسابداری دوطرفهٔ خودش را خودکار صادر می‌کند و دفتر کل همیشه تراز می‌ماند. برای همین، وقتی صحبت از ماژول ریال‌گردانی این سامانه است، منظور جدولی هوشمندتر نیست؛ واریزها و تسویه‌ها به سند و حساب مشتری وصل‌اند.

بخش‌های اصلی این ماژول:

توزیع حساب‌های مقصد بین مشتریان بدهکار، با سهم مشخص برای هر نفر؛

ثبت اضافه‌واریز، به‌جای پنهان شدنش در جمع ستون‌ها؛

ابطال، بدون پاک شدن سابقه؛ اصلاح سند با لاگ تغییرات انجام می‌شود، نه ویرایش بی‌رد؛

تعهد پرداخت حواله (سوئیفت، SEPA، علی‌پی و…) با پرداخت مرحله‌ای؛

استعلام شبا داخل همان فرم، تا شمارهٔ اشتباه پیش از واریز دیده شود.

گرهٔ فیش‌ها هم در همین‌جا باز می‌شود. عکس فیش‌هایی که مشتریان در گروه واتساپ می‌فرستند، در اینباکس هوشمند با هوش مصنوعی خوانده و به سند آمادهٔ تأیید تبدیل می‌شود. ثبت نهایی همیشه با تأیید انسان است؛ اپراتور به‌جای تایپ دوبارهٔ مبلغ، آنچه خوانده شده را بررسی و تأیید می‌کند.

پایان روز، صندوق، بانک و کیف پول با مغایرت‌گیری بسته می‌شوند و گزارش‌های خودکار شبانه (سود روز، معاملات، انتقال‌ها و کارمزدها) به گروه واتساپ مدیران می‌رسد. مشتری هم صورتحسابش را در پرتال فقط‌خواندنی می‌بیند یا مانده‌اش با یک کلیک به واتساپش فرستاده می‌شود.

ریال‌گردانی کار پشت میز هم نیست. ثبت معامله، انتقال، دریافت و پرداخت و ارسال واتساپ از گوشی ممکن است و نصب اپ لازم ندارد، چون نکستو وب‌اپ است. دسترسی هر کاربر هم تا سطح تک‌گزارش و تک‌حساب تنظیم می‌شود.

فهرست تعهدهای پرداخت با مبلغ پرداخت‌شده و مانده (دیتای نمایشی)

جمع‌بندی

ریال‌گردانی و تعهد حواله ذاتاً پیچیده‌اند و هیچ ابزاری این پیچیدگی را از بین نمی‌برد؛ کاری که ابزار درست می‌کند، ردیابی‌پذیر کردن آن است: هر سهم، هر واریز و هر ابطال سند و سابقهٔ خودش را دارد. برای دیدن این جریان، آموزش‌های ویدیویی نکستو در ۳۱ قسمت رایگان در دسترس است. دموی رایگان با دیتای نمونه هم در دو دقیقه آماده می‌شود تا یک روز کاری فرضی ریال‌گردانی روی آن امتحان شود.

سؤالات متداول

ریال‌گردانی در صرافی چیست؟

ریال‌گردانی یعنی صراف به‌جای اینکه ریال مشتریان بدهکار را اول به حساب خودش بگیرد و دوباره واریز کند، حساب‌های مقصدِ مشتری طلبکار را بین بدهکاران تقسیم می‌کند تا هر کدام سهم خودش را مستقیم واریز کند. چالش اصلی این کار، دنبال کردن سهم‌ها، اضافه‌واریزها و ابطال‌هاست که با جدول اکسل یا دفتر دستی به‌سختی ردیابی می‌شود.

نرم افزار ریال گردانی صرافی چه امکاناتی باید داشته باشد؟

نرم‌افزار ریال‌گردانی باید حساب‌های مقصد را بین مشتریان بدهکار توزیع کند، اضافه‌واریز و ابطال را بدون پاک شدن سابقه ثبت کند و هر واریز را به سند حسابداری و حساب مشتری وصل کند. در نکستو این ماژول کامل در کنار استعلام شبا داخل فرم، اینباکس هوشمند فیش‌های واتساپ و تعهد پرداخت حواله با پرداخت مرحله‌ای کار می‌کند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.