به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدی‌پور بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با رسانه ها ضمن دعوت از مردم شهرستان لنگرود برای حضور پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را نماد استقلال‌طلبی، عزت‌خواهی و استکبارستیزی ملت ایران دانست و اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر استکبار جهانی است و امروز در شرایط جنگ روانی، فشارهای اقتصادی و توطئه‌های دشمنان، بیش از هر زمان دیگری به وحدت، بصیرت و انسجام ملی نیاز داریم.

حضور مردم در میادین لنگرود نشان‌دهنده بصیرت و همبستگی است

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز کشور بیان کرد: ۱۳ آبان فرصتی است تا بار دیگر پیام استقلال‌طلبی و استکبارستیزی ملت ایران به گوش جهانیان برسد و نشان دهیم مردم در دفاع از عزت، استقلال و منافع ملی خود متحد و استوار هستند.

وی با قدردانی از حضور مستمر مردم لنگرود در میادین و خیابان‌های شهرستان طی بیش از ۲۴۰ شب گذشته افزود: حضور مردم با شور و شعور مثال‌زدنی همراه بوده و زبان از بیان قدردانی این حضور حماسی قاصر است.

مهدی‌پور با دعوت از دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و سایر اقشار مردم برای شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد: امیدواریم با حضور گسترده مردم، بار دیگر شاهد خلق حماسه‌ای در تاریخ پرافتخار شهرستان لنگرود باشیم.

راهپیمایی ۱۳ آبان در لنگرود از مقابل سپاه آغاز می‌شود

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در انعکاس حضور مردم گفت: اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و مدیران کانال‌های خبری می‌توانند با اطلاع‌رسانی، تولید محتوا و امیدآفرینی، نقش مؤثری در تبیین اهمیت این حضور داشته باشند.

وی با دعوت از مسئولان و اقشار مختلف مردم برای حضور در این مراسم بیان کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر لنگرود همزمان با سراسر استان، ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل سپاه ناحیه لنگرود آغاز و تا میدان اصلی شهر ادامه خواهد داشت.

مهدی‌پور در پایان بیان کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، همانند گذشته می‌تواند توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و آنان را در رسیدن به اهدافشان مأیوس‌تر کند.