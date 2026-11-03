به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه) مجلس، در جمع‌بندی بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی، با محوریت روان‌سازی و تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل بار، نسبت به تداوم صف‌های طولانی در مرزهای کشور هشدار داد.

وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت اظهار کرد: گزارش کمیسیون عمران نشان می‌دهد که متأسفانه همچنان با صف‌های طولانی در مرزها مواجه هستیم؛ موضوعی که علاوه بر وارد کردن خسارت به اقتصاد کشور، اعتبار و جایگاه ترانزیتی ایران را نیز با تهدید مواجه می‌کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی لازم برای برطرف کردن مشکلات موجود فراهم است، افزود: در این گزارش پیشنهادی برای اصلاح قوانین یا تدوین قانون جدید ارائه نشده است؛ چراکه محور اصلی نکات و راهکارهای مطرح‌شده از سوی کمیسیون عمران، بر هماهنگی میان دستگاه‌ها در اجرای وظایف و اتخاذ تدابیر اجرایی لازم متمرکز بوده است.

حاجی‌بابایی در تشریح مهم‌ترین راهکارهای مورد تأکید کمیسیون عمران، فعال‌سازی و محوریت‌بخشی به ستاد گذر و ترانزیت، افزایش کارآمدی و چابک‌سازی هیئت مقررات‌زدایی و کمیته ماده ۲، انتقال بازرسی‌های موازی، مقابله با قاچاق ترانزیتی و ورود کالای قاچاق به داخل کشور، توسعه مسیرهای جایگزین و خطوط ریلی به‌ویژه در چشمه ثریا، تأمین تجهیزات کنترلی مورد نیاز، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و توجه به اقتصاد متقابل را از جمله اقدامات ضروری برشمرد.

وی همچنین با قدردانی از توجه نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، تأکید کرد: کمیسیون عمران باید با همکاری وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی، رفع تک‌تک مشکلات مطرح‌شده را به‌طور جدی دنبال کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار پیگیری مستمر این موضوع از سوی کمیسیون عمران شد و تصریح کرد: نتیجه اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده باید حداکثر ظرف دو ماه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.