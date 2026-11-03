به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی ظهر سه‌شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و روز ملی کیفیت، با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان الزامات کیفی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان مستلزم بازنگری در فرآیندهای اداری و کاهش موانعی است که در نتیجه تعدد قوانین و عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه استانداردها باید همگام با تحولات علمی و فناوری به‌روزرسانی شوند، افزود: هیچ سطحی از کیفیت را نمی‌توان نقطه پایان و بهترین وضعیت ممکن دانست؛ ازاین‌رو شاخص‌ها و معیارهای استاندارد باید به‌صورت مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، صیانت از اعتبار نشان استاندارد را از مسئولیت‌های مهم متولیان این حوزه برشمرد و گفت: مصرف‌کنندگان با اتکا به این نشان درباره کیفیت و سلامت محصولات تصمیم می‌گیرند؛ بنابراین اعطای مجوز استفاده از نشان استاندارد باید صرفاً پس از احراز کامل الزامات و شرایط فنی و کیفی انجام شود.

مرادخانی در عین حال بر ضرورت تسریع و تسهیل فرآیندهای اداری تأکید کرد و افزود: سخت‌گیری در رعایت استانداردهای فنی و کیفی باید حفظ شود، اما تولیدکنندگان نباید برای دریافت تأییدیه‌ها و مجوزهای قانونی درگیر تشریفات و بروکراسی غیرضروری شوند.

وی تعدد مقررات و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از موانع فعالیت واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: گاهی یک تولیدکننده برای انجام فعالیت اقتصادی خود باید الزامات متعددی را از سوی دستگاه‌هایی مانند استاندارد، صنعت، محیط زیست و شرکت برق رعایت کند که این مسئله هزینه‌ها و زمان اجرای فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد.

مرادخانی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و شرایط دشوار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی در وضعیت کنونی با فشارهای متعددی روبه‌رو هستند و دستگاه‌های مسئول باید با افزایش هماهنگی و پرهیز از موازی‌کاری، زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت رونق اقتصادی را فراهم کنند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در استان خبر داد و گفت: اجرای چهار نیروگاه سه مگاواتی در منطقه لیل‌آباد، یک پروژه ۵۰۰ مگاواتی دولتی و چند طرح دیگر در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به هدف‌گذاری استان برای توسعه زیرساخت‌های انرژی افزود: در صورت فراهم شدن شرایط، برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال آینده حدود هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق به شبکه سراسری متصل شود.

مرادخانی در پایان با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان، اصناف، تجار و فعالان اقتصادی استان تأکید کرد: این مجموعه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی با تلاشی فراتر از انتظار به فعالیت خود ادامه داده‌اند و حمایت عملی از آنها و کاهش موانع تولید باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

فرهنگ کیفیت باید در باور تولیدکنندگان نهادینه شود

در ادامه این مراسم، رئیس اتاق بازرگانی زنجان نیز با تأکید بر ضرورت تحول در نگرش‌ها و شیوه‌های تولید و کنترل کیفیت، نهادینه‌سازی فرهنگ استاندارد در واحدهای صنعتی را راهکار پایداری کیفیت محصولات دانست و گفت: نظارت‌های دوره‌ای به‌تنهایی نمی‌توانند تضمین‌کننده استمرار رعایت استانداردها باشند.

صمد یوسفی‌اصل با اشاره به شتاب فزاینده تحولات علمی و فناوری اظهار کرد: سرعت تولید و گسترش دانش بشری در دهه‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و این روند، ضرورت به‌روزرسانی مستمر دانش، مهارت‌ها و روش‌های کاری را برای تمامی اقشار جامعه، از دانش‌آموزان و دانشجویان تا مدیران و صاحبان صنایع، دوچندان کرده است.

وی با استناد به پژوهشی در سال ۲۰۱۳ درباره روند رشد دانش بشری افزود: بر اساس این پژوهش، دو برابر شدن دانش بشر از ابتدای تمدن تا سال ۱۷۵۰ میلادی زمان بسیار طولانی‌ای به خود اختصاص داده بود، اما این فاصله در دوره‌های بعد به ۵۰ سال، ۱۰ سال، پنج سال، دو سال و سپس یک سال کاهش یافت.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان ادامه داد: بر اساس همین تحلیل، از سال ۲۰۱۰ سرعت دو برابر شدن دانش و آگاهی بشری به حدود ۷۵ روز رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد روش‌ها و الگوهای قدیمی دیگر پاسخگوی نیازهای دنیای امروز نیستند و باید متناسب با تحولات جدید تغییر کنند.

یوسفی‌اصل با انتقاد از استمرار تولید محصولات بی‌کیفیت و غیراستاندارد در برخی بخش‌ها گفت: همچنان با پدیده تولید محصولات فاقد کیفیت مطلوب مواجه هستیم و برای اصلاح این وضعیت، پیش از هر چیز باید در نگرش و رویکرد فعالان حوزه تولید و کنترل کیفیت تحول ایجاد شود.

وی تأکید کرد: اگر شیوه‌های مدیریتی و روش‌های تولیدی مورد استفاده همچنان متعلق به ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت محصولات و فرآیندهای تولیدی متناسب با نیازهای روز و استانداردهای جدید باشند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به ضرورت تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت روش‌های تشویقی و اثربخش‌تر تصریح کرد: همان‌طور که در حوزه آموزش، روش‌های جدید جایگزین برخی شیوه‌های تنبیهی گذشته شده‌اند، در بخش تولید و کنترل کیفیت نیز باید از الگوهای قدیمی فاصله گرفت و روش‌های کارآمدتری را به کار بست.

یوسفی‌اصل با بیان اینکه کیفیت باید به بخشی از فرهنگ سازمانی واحدهای تولیدی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: تا زمانی که رعایت استاندارد و تولید محصول باکیفیت در ذهن و باور تولیدکننده نهادینه نشده باشد، حتی نظارت مستمر و حضور ماهانه بازرسان نیز نمی‌تواند تضمین‌کننده کیفیت باشد؛ چراکه ممکن است با خروج ناظر، روند فعالیت مجموعه تغییر کند.

وی افزود: در مقابل، زمانی که فرهنگ استاندارد و کیفیت در باور مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی شکل گرفته باشد، رعایت الزامات کیفی به یک رفتار درونی و مستمر تبدیل می‌شود و حتی در نبود بازرسی‌های چندساله نیز مجموعه به‌صورت خودجوش به اصول استاندارد پایبند خواهد ماند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان، حرکت از نظارت‌های مقطعی و واکنشی به سمت آموزش، پیشگیری و نظارت هوشمندانه را ضروری دانست و گفت: تولیدکنندگان باید از همان مراحل ابتدایی فعالیت با اهمیت کیفیت و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اعتباری تولید محصولات غیراستاندارد آشنا شوند.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت باید در تمامی مراحل فعالیت یک کارخانه مورد توجه قرار گیرد، افزود: باید با آموزش و فرهنگ‌سازی به واحدهایی که همچنان در مسیر تولید محصولات بی‌کیفیت قرار دارند، نشان داد که مسیر واقعی پیشرفت، توسعه و بزرگ شدن یک بنگاه اقتصادی از تولید محصول باکیفیت و اصلاح مستمر فرآیندهای کاری می‌گذرد.