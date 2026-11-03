به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، سعید کیوان‌نیا، مدیرکل دفتر قرنطینه، نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی با تشریح آمار واردات نهاده‌های دامی، فرآورده‌های پروتئینی و محصولات شیلاتی اظهار کرد: این محصولات از کشورهای دارای تفاهم‌نامه‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای با جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ضوابط و الزامات مربوط وارد کشور می‌شوند.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، حدود ۸ میلیون و ۷۰۸ هزار تن نهاده دامی وارد کشور شده است که از این میزان، یک میلیون و ۴۹۷ هزار و ۳۱۵ تن جو، ۲ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۷۱ تن ذرت تراریخته دامی و ۲ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۸۰۴ تن ذرت دامی بوده است.

وی ادامه داد: در بخش کنجاله‌های دامی نیز ۴۹ هزار و ۳۳۲ تن کنجاله آفتابگردان، ۱۹۸ تن کنجاله هم‌دانه، ۱۵۱ هزار و ۷۳۰ تن کنجاله سویا و یک میلیون و ۹۴۷ هزار و ۳۳۹ تن کنجاله سویای حاصل از دانه‌های تراریخته وارد کشور شده است.

نظارت‌های دامپزشکی؛ شرط ورود محموله‌ها

مدیرکل دفتر قرنطینه، نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی با تأکید بر نقش نظارتی سازمان دامپزشکی کشور در فرایند واردات تصریح کرد: تمامی این محصولات تحت نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی در مبدأ و هنگام ورود به کشور قرار می‌گیرند و سلامت آن‌ها از طریق بررسی‌ها و آزمایش‌های تخصصی ارزیابی می‌شود.

وی افزود: تا زمانی که نتایج آزمایش‌های تخصصی، سلامت محصول و انطباق آن با الزامات بهداشتی را تأیید نکند، مجوز ورود محموله به کشور صادر نخواهد شد. این فرایند با هدف صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان، پیشگیری از ورود عوامل بیماری‌زا و اطمینان از رعایت الزامات بهداشتی در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی و فرآورده‌های خام دامی انجام می‌شود.

آمار واردات فرآورده‌های پروتئینی و محصولات شیلاتی

کیوان‌نیا با اشاره به واردات گوشت قرمز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۱۴ هزار تن گوشت گوساله و گاو وارد کشور شده است که شامل گوشت تازه وکیوم، گوشت تازه و گوشت منجمد می‌شود.

وی همچنین از واردات گوشت گوسفندی تازه و منجمد، ۳ هزار و ۷۶۵ تن گوشت منجمد گاومیش برای مصرف خانوار و یک‌هزار و ۱۳۸ تن گوشت مرغ منجمد خبر داد.

مدیرکل دفتر قرنطینه و امور بین‌الملل سازمان دامپزشکی کشور درباره واردات محصولات شیلاتی نیز اظهار کرد: در این مدت، ۱۱ تن ماهی خوراکی و ۲ هزار و ۱۵۳ تن ماهی صنعتی مورد استفاده در کارخانه‌های کنسروسازی وارد کشور شده است.

تحریم‌ها و چالش‌های انتقال محموله‌ها

کیوان‌نیا با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها در مسیر تأمین و انتقال کالاهای اساسی گفت: محدودیت‌های موجود، ورود برخی محموله‌ها را با دشواری‌هایی مواجه کرده که با توجه به اقدامات صورت گرفته در این خصوص مشکلات مذکور رفع شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اعزام نیروهای تخصصی به برخی کشورهای طرف مبادلات تجاری خبر داد و بر تداوم نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای در فرایند تأمین و ورود محموله‌ها تأکید کرد.