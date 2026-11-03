به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، این روز را یادآور ایستادگی، بصیرت و روحیه استکبارستیزی ملت ایران دانست.

متن پیام فرمانده انتظامی فارس به این شرح است:

سیزدهم آبان‌ماه، یادآور ایستادگی، بصیرت و روحیه استکبارستیزی ملت ایران و فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام دانش‌آموزانی است که با ایمان، علم‌اندوزی، خودباوری و تلاش، آینده پرافتخار این سرزمین را رقم خواهند زد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای والامقام ۱۳ آبان، فرارسیدن روز دانش‌آموز را به تمامی دانش‌آموزان عزیز، فرهنگیان فرهیخته و خانواده‌های گرامی آنان تبریک عرض می‌نمایم.

بی‌تردید، دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان میهن اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور بر عهده دارند و پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر، قانون‌مدار و برخوردار از هویت ملی و دینی، از مهم‌ترین رسالت‌های مشترک خانواده، مدرسه و نهادهای اجتماعی است.

فرماندهی انتظامی استان فارس نیز با باور به اهمیت امنیت پایدار در سایه آگاهی و مشارکت اجتماعی، همواره خود را همراه و پشتیبان نسل نوجوان و جوان دانسته و در مسیر ارتقای فرهنگ قانون‌مداری، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صیانت از امنیت و سلامت دانش‌آموزان، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

امیدوارم دانش‌آموزان عزیز با بهره‌گیری از فرصت ارزشمند تحصیل، در پرتو علم، ایمان، اخلاق و خودباوری، در ساختن ایرانی آباد، امن و سرافراز نقش‌آفرین باشند.