به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، سید علی تفرشی در نشست بررسی و جمع‌بندی نحوه استقرار و راه‌اندازی مجتمع اداری زارچ، ایجاد این مجموعه‌ها را دارای دو هدف اصلی دانست و اظهار کرد: نخستین هدف، تسهیل ارائه خدمات و دسترسی مردم به دستگاه‌های مختلف در یک مکان واحد است.

وی افزود: با استقرار معاون فرماندار به‌عنوان رئیس مجتمع، امکان پیگیری متمرکز مطالبات مردم فراهم می‌شود و شهروندان برای دریافت خدمات با سرگردانی میان ادارات مواجه نخواهند شد.

تفرشی کاهش هزینه‌های جاری دولت از جمله مخارج ساختمان، تجهیزات، خودرو و نیروی خدماتی را دومین هدف این طرح عنوان کرد و گفت: منابع کشور باید به‌جای هزینه‌های غیرضروری و جاری، در مسیر توسعه و عمران به کار گرفته شود.

وی با تأکید بر ضرورت چابک‌سازی ساختار دولت، استفاده از مدل‌های مشارکتی از جمله BOT، مولدسازی دارایی‌ها و بهره‌گیری از اموال مازاد دولتی را از راهکارهای تکمیل زیرساخت‌های اداری برشمرد و بر پرهیز از اجرای پروژه‌های عمرانی طولانی‌مدت تأکید کرد.

مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین پیشنهاد داد تعیین تکلیف ساختمان‌های نیمه‌تمام یا فضاهای در اختیار دستگاه‌هایی مانند دانشگاه پیام‌نور، با همکاری فرمانداری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دستگاه‌های مسئول در اولویت قرار گیرد تا با تغییر کاربری و استفاده متناسب با نیاز واقعی شهرستان، زمینه استقرار ادارات فراهم شود.

وی با اشاره به قرار گرفتن شهرستان‌های زارچ و مروست در برنامه اصلاح نظام اداری استان یزد، از پیگیری برای رفع موانع ساختاری و تأمین نیروی انسانی و اعتبارات تجهیزاتی مجتمع‌های اداری خبر داد.

این نشست با حضور مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری استانداری یزد، مدیر نوسازی اداری و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، امام جمعه و فرماندار زارچ برگزار شد.

تفرشی همچنین در جریان سفر به زارچ، به همراه مدیران استانی و فرماندار شهرستان از ساختمان‌ها، وضعیت استقرار ادارات و زیرساخت‌های اداری بازدید کرد و مسائل و موانع موجود را مورد بررسی قرار داد.